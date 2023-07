Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo Temptation Island: si sono lasciati, cosa è successo Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo Temptation Island 2023 si sono lasciati. La coppia ha partecipato alla puntata finale del reality dei sentimenti, andata in onda il 31 luglio, per informare il pubblico su cosa è successo un mese dopo la fine del programma.

A cura di Ilaria Costabile

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo Temptation Island 2023 si sono lasciati. Nell'ultima puntata dedicata al viaggio nei sentimenti, in onda lunedì 31 luglio, i due hanno raccontato cosa è accaduto dopo le settimane trascorse all'Is Morus Realais. Avevano deciso di partecipare al programma perché la loro storia sembrava essere in stallo e il confronto con single e fidanzati ha messo Perla e Mirko di fronte al fatto che, forse, insieme non erano più felici e infatti avevano deciso di lasciare lo show divisi.

Mirko e la single Greta

Perla e Mirko un mese dopo Temptation: che cosa è successo

Perla e Mirko sono arrivati all'incontro con Filippo Bisciglia, a distanza di un mese dalla fine del programma, separati. I due hanno raccontato cosa hanno capito durante il percorso e cosa li ha portati a prendere la decisione finale. Mirko dichiara:

Ho preso consapevolezza di chi sono e delle cose che mi fanno stare bene, mi risento me stesso, vuoi o non vuoi lei mi opprimeva molto, mi sento più libero. Una settimana dopo usciti da qua, ci siamo sentiti per telefono, avrei voluto un confronto maturo, ma ho capito che non ci sarebbe stato. Temptation mi ha insegnato a capire che non bisogna mai reprimere se stessi per qualcun altro, mi ha insegnato a riprendere consapevolezza dei miei mezzi. Mi sono lasciato andare a belle sensazioni, quando non mi rispecchiavo in quello che lei diceva di me. Vedermi diverso e apprezzato per quello che sono, mi ha dato la forza per dire che non è più la situazione giusta.

Arriva Greta da Filippo e dice: "Lui per me è un ragazzo assoluto, nel senso che ha tutto quello che dovrebbe avere. È dolce, premuroso, risolto. Gli ho scritto io, avevo imparato il suo numero a memoria, è venuto a trovarmi su da me, gli ho presentato la mia famiglia, cosa che per me è fondamentale. Io sono innamorata folle, pazza". I due si sono anche fatti un tatuaggio con scritto "i tuoi occhi la mia cura".

È il momento di Perla che arriva da Filippo Bisciglia per raccontargli il suo percorso post programma:

Sto bene, anche se a tratti comunque ho metabolizzato quello che è accaduto all'interno del villaggio, ho metabolizzato quello che il mio fidanzato ha fatto e ha provato a livello sentimentale. Mi sento delusa da lui, ci siamo lasciati definitivamente, ma non ci siamo più visti, per il semplice fatto di avere rispetto nei confronti di una relazione di cinque anni. Penso che non ci sia stata la priorità nel vedersi, ma non per tornarci insieme, perché per come sono fatta non avrei potuto. Sono cambiata, ho passato settimane impegnative, ho dovuto fare un trasloco, riorganizzare il lavoro, ma stare male non mi ha fatto paura. Temptation mi ha insegnato che ci vuole può di coraggio, mi mancava l'avevo perso.

Arriva anche Igor: "Ho conosciuto lati del suo carattere che dentro venivano notati meno, è una ragazza sensibile, premurosa", Perla aggiunge parlando di Igor: "Con lui mi sono trovata bene, mi dà delle attenzioni, mi auguro di trovare la serenità e mi auguro che la conoscenza possa continuare su una certa serietà, perché io non sono una persona che gioca, perché non mi apro facilmente e non mi interessa qualcuno facilmente".

Il falò di confronto: cosa dissero alla fine del programma

I due hanno seguito precisamente l'iter richiesto dal programma e allo scadere delle tre settimane lontani, si sono ritrovati al falò di confronto, richiesto da Mirko. Lui, sempre più vicino alla single Greta Rossetti, ha dichiarato: "Ero innamorato di te, adesso non lo sono più" rivolgendosi a Perla e accusandola di essere "ingrata, superficiale e immatura", sottolineando il suo rapporto con il single Igor. Lei, dal canto suo, non ha rinnegato l'interesse provato nei confronti del ragazzo, ma ha ribadito come l'atteggiamento di Mirko non avesse fatto altro che distruggere il loro rapporto: "Invece di affrontare i problemi, facevi le cose solo perché le dovevi fare, per compassione". Dopo aver lasciato il programma separati, poi, si sono recati dai rispettivi single conosciuti durante il loro percorso.