Temptation Island: chi è Greta Rossetti, la tentatrice di Mirko Greta Rossetti, 24 anni, originaria di Monza, è una delle tentatrici di Temptation Island 2023. Nel corso del programma, si è particolarmente avvicinata a Mirko, fidanzato con Perla, creando difficoltà nel loro rapporto.

A cura di Elisabetta Murina

Greta Rossetti è una delle single di Temptation Island 2023. Ha 24 anni, vive a Monza e in passato è già apparsa in televisione come conduttrice di SportItalia. Nel programma si è avvicinata molto al fidanzato Mirko, che partecipa insieme a Perla, e inizialmente aveva attirato l'attenzione anche di Manuel, fidanzato di Francesca.

Chi è Greta Rossetti, la single di Temptation Island

Greta Rossetti è una delle tentatrici di Temptation Island 2023. Stando alle informazioni che si hanno dai social, è nata nel 1998 ed è originaria di Monza. Nella vita lavora nell'azienda dei suoi genitori e si occupa della parte contabile. Tra le sue passioni ci sono la palestra e l'equitazione. Per lei, il programma condotto da Filippo Bisciglia non è la prima esperienza televisiva. In passato, infatti, ha condotto diverse puntate di Sportitalia. Per quanto riguarda la sua vita privata, stando ad alcuni gossip che circolano sul suo conto, pare che abbia avuto un flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo. Al momento, il suo profilo Instagram è seguita da circa 170mila follower ed è privato.

Greta vicina a Mirko, il fidanzato di Perla

Nel corso delle puntante di Temptation Island, Greta ha instaurato un particolare feeling con Mirko, il quale partecipa al programma insieme alla fidanzata Perla. I due trascorrono molto tempo insieme, tra sguardi complici, abbracci, carezze e una complicità che, a detta del ragazzo, manca da tempo nella storia con la sua compagna.

"Non me lo aspettavo, non riesco a metabolizzare. Non si deve permettere", ha commentato Perla dopo aver visto alcuni filmati della loro vicinanza. In particolare, nell'ultima puntata del17 luglio, durante il falò delle ragazze, Perla vede dei comportamenti da parte di Mirko che la infastidiscono parecchio, soprattutto le attenzioni che lui ha nei confronti della tentatrice: "Sta proprio in tilt, pure con me stava in tilt. Per così poco, poi. Per me è folle quello che sto vedendo".