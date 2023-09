Perla Vatiero e l’evento con l’ex Mirko Brunetti: “Lui non era con me, mi scuso con Greta” Perla Vatiero ha rotto il silenzio sull’incontro con l’ex fidanzato Mirko Brunetti a una sfilata della Milano Fashion Week. “Lui non era con me, non eravamo d’accordo. Chiedo scusa a Greta se le ha dato fastidio”, ha detto l’ex protaginista di Temptation Island via Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo Greta Rossetti, anche Perla Vatiero ha rotto il silenzio sull'incontro avvenuto con l'ex fidanzato Mirko Brunetti a un evento della Milano Fashion Week. Secondo alcune voci, questo sarebbe stato motivo di discussione tra il ragazzo, ex protagonista di Temptation Island, e la fidanzata Greta. I due si sarebbero allontanati e potrebbero aver messo fine al loro rapporto, anche se al momento non c'è ancora nessuna certezza.

Il chiarimento di Perla Vatiero

Perla Vatiero, con una storia su Instagram, ha deciso di intervenire per chiarire quanto accaduto tra lei e l'ex fidanzato Mirko. I due hanno partecipato alla stessa sfilata durante la settimana della moda di Milano, quindi erano fisicamente nello stesso luogo, ma l'incontro è avvenuto in maniera del tutto casuale:

Arrivare a dire che io e Mirko ci siamo messi d'accordo mi sembra davvero una follia anche perché se un minimo mi avete conosciuta all'interno del programma, penso abbiate capito che io non accetterei mai che il mio fidanzato stia con un'altra persona solo per fare hype.

Perla ha spiegato infatti che non era voluto inquadrare l'ex nei video e nelle foto condivise sui social, poi ha chiesto scusa a Greta se può averle dato fastidio:

Alla sfilata a cui ho partecipato era presente anche Mirko ma non era con me ed eravamo entrambi con persone diverse. Non era mia intenzione quello di inquadrarlo nel video della storia ma la prospettiva delle modelle che sfilavano purtroppo era quella e anzi chiedo scusa a Greta se ha potuto darle fastidio. Dopo tutto quello che è successo ci siamo salutati da persone mature che hanno vissuto una storia di cinque anni anche perché abbiamo chiarito telefonicamente proprio per poterci vivere le nostre vite e frequentazioni senza rabbia e rancori.

La versione di Greta Rossetti e la presunta crisi con Mirko Brunetti

Prima ancora di Perla, era stata Greta a rompere il silenzio sul video che ritrae i due ex fidanzati nello stesso posto. Al momento, non è chiaro se lei e Mirko stiano attraversando un momento di crisi. È certo però l'ex tentatrice voglia essere tenuta lontano dalla vicenda, che non la riguarda in alcun modo. Quella sera lei si trovava allo stadio con la nonna. La sua spiegazione su Instagram: