Mirko Brunetti al GF, Greta Rossetti sul loro rapporto: “Non mi va di parlarne, non ho idee chiare” Stando alle indiscrezioni, Mirko Brunetti sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello. Mentre sui social circola il suo nome, l’ex (o ancora attuale) fidanzata Greta Rossetti ha parlato del loro rapporto: “Non ho mai detto se ci siamo lasciati, se siamo in pausa, non ho ancora le idee chiare”.

A cura di Elisabetta Murina

Mirko Brunetti potrebbe essere un nuovo concorrente del Grande Fratello. A lanciare l'indiscrezione è stato TvBlog, secondo il quale l'ex protagonista di Temptation Island sarebbe pronto a mettersi in gioco nel reality. Mentre sui social circola il suo nome, l'ex (o ancora attuale) fidanzata Greta Rossetti ha parlato del loro rapporto, mostrandosi in aeroporto.

Greta Rossetti parla del rapporto con Mirko Brunetti

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Greta Rossetti ha fatto un pò di chiarezza sul rapporto tra lei e Mirko, pur rimanendo sul vago e non spiegando di preciso cosa sia successo:

Non posso lamentarmi perché avete ragione anche voi, avete il diritto di sapere e non è da me lasciare le cose a metà. Per il momento ancora non mi va, appena avrò le idee chiare e io in primis saprò, risponderò a tutto.

Non è chiaro quindi se i due si siano lasciati in modo definitivo o se stiano ancora insieme. Quanto al tatuaggio fatto dopo il programma, l'ex tentatrice non ha dubbi: "Lo rifarei altre 200 volte". Poi, sempre tra le sue storie, ha condiviso una faccina con gli occhi sbarrati su uno sfondo nero che, secondo alcuni, sarebbe la reazione all'ingresso di Mirko al GF. Infine, si è mostrata in aeroporto, senza svelare la destinazione, spiegando: "Sono in partenza per qualche giorno o settimana ancora devo decidere. Tornerò più forte di prima. Il telefono lo porterò ma lo terrò spento".

Chi sono i nuovi concorrenti del GF oltre Mirko

Il primo nome che circola è quello di Jill Cooper. Americana e italiana d'azione, è una personal trainer con una lunga esperienza in tv. È stata insegnate di fitness ad Amici nelle prime edizioni e anche nello stesso Grande Fratello, dove è entrata per far fare un pò di movimento ai concorrenti. Nel 2017 ha partecipato al cast di Pechino Express in coppia con Antonella Elia. Questa volta è pronta a mettersi in gioco nel reality in prima persona.

Il secondo nome, di cui si parla da tempo, è quello di Giampiero Mughini. Il giornalista e opinionista dovrebbe varcare la porta rossa la prossima puntata, il 16 ottobre. La sua entrata nella Casa potrebbe cambiare diversi equilibri ormai consolidati.