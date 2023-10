Grande Fratello nuovi ingressi: Mirko Brunetti tra i prossimi concorrenti Lunedì 16 ottobre entreranno nella casa del Grande Fratello nuovi concorrenti. Se l’arrivo di Giampiero Mughini era già in programma, sembra che insieme al giornalista possa varcare la porta rossa anche Mirko Brunetti, ex volto di Temptation Island.

A cura di Ilaria Costabile

La casa del Grande Fratello accoglierà nuovi concorrenti, che avranno il compito di ravvivare un po' le dinamiche venutesi a creare nel reality di Canale 5. Stando a quanto riportato da TvBlog a varcare la porta rossa dovrebbe essere Mirko Brunetti, noto per essere stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Mirko Brunetti nuovo concorrente del GF

Il giovane marchigiano era entrato nel reality dei sentimenti insieme alla fidanzata Perla Vatiero, con la quale ha chiuso la sua relazione dopo aver partecipato allo show di Canale 5, perché invaghitosi della tentatrice Greta Rossetti, non dopo però aver affrontato una serie di problemi di coppia con la sua ex fidanzata. Il legame con la tentatrice, tuttavia, sembra che si sia concluso proprio nelle ultime settimane e Brunetti dovrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia da single. Chissà, quindi, se il suo arrivo movimenterà un po' l'atmosfera che si è venuta a creare in questo mese tra i gieffini e, magari, sia foriero anche di nuove liaison amorose.

L'ingresso di Giampiero Mughini

Tra gli altri ingressi, poi, dovrebbe esserci quello di Giampiero Mughini, entrato nella casa per un veloce giro di perlustrazione, per poi posticipare il suo arrivo di qualche settimana. Ed è infatti previsto per lunedì che il giornalista varchi la porta della dimora di Cinecittà, nella quale dovrà ambientarsi e rapportarsi con concorrenti giovani e perlopiù non avvezzi al mondo dello spettacolo. I provini per partecipare al reality, intanto, continuano e pare che alcuni personaggi non siano stati presi in considerazione, mentre altri stando a quanto anticipato da TvBlog, potrebbero effettivamente entrare come nuovi concorrenti, come ad esempio Jill Cooper la regina del fitness, diventata famosissima per le sue video lezioni sul piccolo schermo.