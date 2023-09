Sarebbe finita tra Mirko e Greta, Brunetti le rinfaccia di avere rivisto l’ex: “Difesa a mie spese” Sarebbe terminata la relazione tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. A lasciarlo intendere è la Instagram story postata dall’ex protagonista di Temptation Island: “Se questo basta a creare dubbi va bene, ma vado avanti a testa alta”.

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe terminata la storia d’amore tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Dopo l’incontro tra il protagonista dell’ultima stagione di Temptation Island e la ex fidanzata Perla Vatiero – avvenuto per caso, secondo entrambi – il legame tra i due si sarebbe incrinato. Greta aveva chiesto pubblicamente di non essere accostata a questa vicenda, prestando il fianco alle ricostruzioni secondo le quali Perla e Mirko avrebbero accuratamente preparato questo “incontro casuale” allo scopo di creare hype. Perla, invece, si è scusata con Greta, asserendo di non essere a conoscenza del fatto che Mirko sarebbe stato presente allo stesso evento al quale lei stessa ha partecipato.

Le scuse di Mirko Brunetti che lascia intendere Greta lo abbia lasciato

Mirko, in una Instagram story, ha rotto il silenzio a proposito di quanto accaduto con la sua ex. Le parole scelte hanno lasciato intendere che Greta abbia deciso di prendere le distanze dal loro rapporto, oltre che dall’episodio in questione. Una decisione che ha spinto Mirko a rinfacciarle il fatto di avere rivisto l’ex compagno Eugenio Colombo:

Mi sono preso un po’ di tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di mer** e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta, mi sono accertato dei non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con ex ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi: la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così.

La reazione di Greta dopo l’incontro tra Mirko e Perla

La precisazione di Mirko arriva a qualche ora dal momento in cui la fidanzata Perla aveva deciso di prendere pubblicamente le distanze dai pettegolezzi generati dall’incontro casuale tra i due ex fidanzati. “Mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata, scrivendomi che è stato fatto per hype. Non lo so e neanche mi interessa, vi avevo chiesto di non essere più associata a queste cose, sono fatti loro. Io mi dissocio da tutto ciò non ho voluto crearlo io l'episodio di ieri perché non ero presente in quanto, in buona fede, sono andata allo stadio con mia nonna”, aveva fatto sapere la modella.