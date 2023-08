Greta Rossetti con l’ex Eugenio Colombo, Mirko Brunetti di Temptation Island svela come stanno le cose Mirko Brunetti è intervenuto su Instagram. L’ex volto di Temptation Island ha risposto a quanti hanno messo in dubbio la sua relazione con Greta Rossetti, dopo che quest’ultima è stata avvistata con il suo ex fidanzato Eugenio Colombo.

A cura di Daniela Seclì

Mirko Brunetti, ex volto di Temptation Island a cui aveva partecipato con la fidanzata Perla Vatiero, è tornato a parlare della sua relazione con l'ex tentatrice Greta Rossetti. Inoltre, ha replicato a quanti hanno insinuato che la loro storia sia giunta al capolinea, dopo aver visto Greta in compagnia del suo ex fidanzato Eugenio Colombo.

Mirko Brunetti, amore e liti con Greta Rossetti

Mirko Brunetti ha risposto alle domande degli utenti che lo seguono su Instagram. Ha raccontato come procede la relazione con Greta Rossetti. Tra loro sembra che stia andando tutto per il meglio:

Grazie ragazzi siete sempre molto dolci. Comunque con Greta, va benissimo, abbiamo condiviso due mesi bellissimi in cui siamo stati sempre insieme. Per chi me lo chiede, sì, ci sono anche stati i nostri primi litigi ma è normalissimo perché ci stiamo conoscendo. Per il resto, siamo sempre più complici, ragioniamo alla stessa maniera su tantissime cose. Non posso chiedere di meglio in questo momento.

Greta Rossetti in compagnia dell'ex fidanzato Eugenio Colombo

Un utente, poi, gli ha chiesto di commentare il fatto che Greta Rossetti sia spesso in compagnia del suo ex fidanzato Eugenio Colombo. Mirko Brunetti ha svelato come stanno le cose: