“Lino Giuliano con una ragazza”, la segnalazione prima del nuovo falò con Alessia a Temptation Island Lino Giuliano avrebbe incontrato una ragazza mentre i fan di Temptation Island attendono le ultime due puntate del reality. Deianira Marzano svela la segnalazione sul fidanzato di Alessia Pascarella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Mentre si avvicinano le ultime due puntate di Temptation Island, circolano nuovi dettagli sulla storia tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Le anticipazioni del penultimo appuntamento con il reality dei sentimenti, in programma per mercoledì 24 luglio in prima serata su Canale5, svelano che il fidanzato napoletano chiederà alla compagna (o ex) di rivedersi: Deianira Marzano nelle ultime ore ha reso pubblica, però, una nuova segnalazione sul conto del ragazzo che lo vedrebbe impegnato già con un'altra donna.

La segnalazione su Lino Giuliano di Temptation Island

"Una cosa è certa, quando lui è uscito dal programma ha contattato quest'altra ragazza e si sono visti. Ho visto i messaggi". Con queste parole Deianira Marzano racconta un retroscena che riguarda Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Stando a quanto rivela l'influencer del pettegolezzo online, non è chiaro se i due protagonisti di Temptation Island si siano riappacificati o si siano lasciati, ma nel prossimo appuntamento di mercoledì 24 luglio, "Lino piangerà" ha scritto la Marzano

Le anticipazioni della penultima puntata di Temptation Island

Stando alle anticipazioni della puntata di Temptation Island in onda domani, 24 luglio, Lino Giuliano chiederà alla ex fidanzata un nuovo falò di confronto. Dopo essere andato via dal tronco e aver riabbracciato la single Maika Randazzo, il fidanzato napoletano avrebbe fatto i conti con i suoi reali sentimenti e avrebbe espresso il desiderio di recuperare il rapporto con la compagna. "Non è finita davvero qui. Perché lui è stato abbandonato sui tronchi davanti a Bisciglia, ma tornerà presto chiedendo di rivedere la sua ex ragazza. Alessia riuscirà a tenere la sua posizione resistendo, oppure tornerà a casa con il compagno zavorra?" ha scritto Dagospia in merito al prossimo appuntamento con il reality dei sentimenti.