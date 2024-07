Anticipazioni quinta puntata di Temptation Island: “Lino Giuliano chiederà di rivedere Alessia Pascarella”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Potrebbe non essere finita sui tronchi della spiaggia dell’Is Morus Relais la relazione tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano di Temptation Island 2024. Il campano avrebbe chiesto di poter rivedere la ex compagna dopo il falò di confronto che, apparentemente, aveva messo fine alla loro storia d’amore. Dopo la lite di fronte a Filippo Bisciglia e le accuse che i due si sono vicendevolmente rivolti, Lino avrebbe impiegato il tempo trascorso lontano dal villaggio per capire che cosa fare del suo futuro. Una riflessione che si sarebbe conclusa con il desiderio di recuperare il rapporto con la compagna.

Alessia Pascarela perdonerà Lino Giuliano?

“Non è finita davvero qui. Perché lui è stato abbandonato sui tronchi davanti a Bisciglia, ma tornerà presto chiedendo di rivedere la sua ex ragazza. Alessia riuscirà a tenere la sua posizione resistendo, oppure tornerà a casa con il compagno zavorra?”, si legge su Dagospia che anticipa la richiesta di Giuliano e il desiderio del napoletano di rivedere la ex compagna per capire che cosa fare della loro storia d’amore. Un colpo di scena che era stato parzialmente svelato dal video di anticipazioni diffuso al termine della quarta puntata del reality show, video che mostrava Lino calcare di nuovo la sabbia della spiaggia dove sono soliti svolgersi i falò di confronto. L’ultima parola, dunque, spetta ad Alessia: sarà disposta a perdonare l’ex fidanzato dopo le evidenti mancanze di rispetto ricevute e dopo avere visto Giuliano avvicinarsi alla single Maika Randazzo?

Lino Giuliano aveva abbandonato Temptation Island con Maika Randazzo

Il colpo di testa dell’uomo coglierà di sorpresa il pubblico di Temptation Island, soprattutto dopo quanto andato in onda giovedì scorso quando Lino aveva deciso di lasciare il programma da single dopo l’infuocato confronto con Alessia. Una volta tornato nel villaggio, aveva chiesto e ottenuto di parlare con la single Maika per sincerarsi a proposito dei sentimenti della tentatrice nei suoi confronti. Ottenuto l’assenso che cercava, Giuliano aveva deciso di abbandonare il programma insieme a lei.