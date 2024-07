video suggerito

Lino e Alessia si lasciano a Temptation Island 2024, lei lo insulta: "Fai schifo, un viscido" Il falò di confronto concluso tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2024. Tra i due insulti e inviti a fare silenzio e vergognarsi. L'uomo non ha mai chiesto scusa per come si è comportato.

A cura di Stefania Rocco

Comincia la prima puntata di Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia rivela che con Alessia Pascarella e Lino Giuliano sta per accadere qualcosa che non ha precedenti. Un filmato ripercorre il percorso tra i due fino a oggi, con le diverse richieste di falò di confronto partite dalla giovane e rifiutate dal compagno. Si torna a oggi e Alessia riparte dal falò in spiaggia previsto. Per lei c’è un video che mostra Lino vicino alla single Maika Randazzo che gli confida che un tipo come lui le interesserebbe anche lontano dalle telecamere. “Ti ci vedo fuori da qua vicino a me”, si sbilancia lui che poi la abbraccia, coinvolto anche fisicamente.

Alessia chiede a Lino l'ennesimo falò di confronto, ma lui rifiuta

“Mi fa schifo. Come uomo non vale niente. Penso che una decisione a questo punto l’abbia presa”, è il commento della fidanzata Alessia. Per lei c’è un secondo video: mostra Lino condurre Maika in spiaggia di notte. I due si stendono su un divanetto e, coperti da un plaid, si abbracciano per circa 30 minuti restando in silenzio. “Io sono arrivati a una conclusione: questa persona non può far parte della mia vita. Ho bisogno di un uomo e lui uomo non è. Ho conosciuto ragazzi che hanno conosciuto la vera Alessia, quella che lui ha spento. Voglio il falò di confronto ma solo perché voglio andare a casa”, è la conclusione di Alessia. Filippo Bisciglia si alza e raggiunge il villaggio dei fidanzati per informare Lino che la compagna intende vederlo. “Mi raccomando, a testa alta. Fallo sentire piccolo”, dice Jenny ad Alessia, consigliandole il modo giusto di comportarsi una volta di fronte a Lino.

Maika preoccupata per la richiesta di falò: "È la terza volta"

“È il terzo falò di confronto che chiede”, commenta Maika. Filippo torna in spiaggia e Alessia commenta con le amiche: “Non può rifiutare. Continuasse a farle fuori queste porcate. Spero arrivi perché sono esausta”. Alessia attende insieme alle amiche di capire che cosa ha scelto di fare Lino che, per la terza volta, sceglie di non presentarsi. È Filippo a informare Alessia che il compagno non verrà e la giovane perde la pazienza: “Noi siamo entrati qua perché voleva dimostrarmi che merita fiducia. Adesso sono arrivata a una conclusione: non voglio più stare con lui. Quindi deve venire. Non ha dignità”. Filippo torna nel villaggio dei fidanzati per parlare con Lino che rifiuta ancora: “Voglio rimanere perché non ho ancora capito che cosa fare”. Bisciglia torna da Alessia per comunicare l’ennesimo rifiuto e propone ad Alessia una soluzione: un video in cui è lei a comunicargli che non ha intenzione di soprassedere e che non intende muoversi dal tronco finché non la raggiungerà. “Non era mai successa una cosa del genere”, dichiara Filippo e Alessia perde la pazienza: “Che vergogna”. Bisciglia torna da Lino, gli mostra il videomessaggio e il campano capisce di non avere vie di fuga. Prima di raggiungere Alessia, Lino chiede a Maia cosa intenda fare. “Se te ne vai, che resto a fare qua?”, risponde la single. Lino saluta gli altri fidanzati e si appresta a raggiungere Alessia.

Lino e Alessia si insultano a vicenda e poi decidono di lasciarsi

Lino raggiunge la spiaggia e si siede sul tronco. Alessia parte all’attacco: “Parlo io, tu non puoi parlare perché sei una mer**. Questo individuo è colui che diceva che io ero pazza”. “Sei sempre stata antipatica, hai sempre pensato solo a te”, replica lui, “Hai deciso tu per l’ennesima volta”. I due si parlano l’uno sull’altra ma Alessia lo insulta: “Non ti vergogni? Fai schifo! Dopo un’ora stavi già commentando il cu** delle single, qua dentro ti stavi facendo la storia e di là c’era la scema che piangeva. A differenza tua, io sono vera”. Poi attacca Maika: “Io non potevo farmi il filler alle labbra e non potevo rifarmi il seno perché diceva che se lo rifacevano le poco di buono. E Invece si è preso una bambola gonfiabile”. Lino sembra ormai distaccato: “Non vedo l’ora che te ne vai. Non voglio nemmeno guardarti”. L’uomo le rimprovera addirittura di non essersi mostrata per quello che è: “Di te non ho visto niente. Sei venuta qua a fare la statuina”. Lo scontro tra loro non sembra avere vie d’uscita tra insulti (“Sei un viscido”, ha detto Alessia a un certo punto) e inviti reciproci a fare silenzio e a vergognarsi.

Lino rivede Maika dopo il falò con Alessia

Dopo il falò con Alessia e la decisione di interrompere la loro storia, Lino chiede di rivedere la single Maika. "Alessia mi ha detto che fuori da qua non mi avresti mai guardato". Lei nega e, apparentemente, decide di lasciare il programma insieme a lui. Ma Filippo Bisciglia anticipa un nuovo colpo di scena: "Il viaggio nei sentimenti di Lino e Alessia non è per niente finito".