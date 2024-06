video suggerito

Alessia chiede il falò di confronto dopo i video di Lino e Maika ma lui non si presenta: “St*onzo 2024” Alessia a Temptation Island, dopo aver visto i video del fidanzato Lino mentre flirta con Maika, ha chiesto il falò di confronto anticipato. Tra le lacrime ha scoperto che lui si è rifiutato di parlarle: la mattina seguente gli ha dedicato un messaggio sulla spiaggia prima di avere una crisi di pianto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Lino e Tony non appena partita la nuova edizione di Temptation Island 2024 hanno iniziato a flirtare con le single nel villaggio dei sentimenti regalando le prime delusioni alle fidanzate, Alessia e Jenny. La napoletana 30enne, però, non è riuscita a resistere dopo la visione dei primi video: dopo aver assistito al flirt tra il fidanzato e la single Maika, ha richiesto il falò di confronto ma Lino ha deciso di non presentarsi.

I video di Tony e Lino che fanno esplodere le fidanzate

"Sono nel mood giusto, ci sono le donne, c'è la musica. Non ho mai avuto un tavolo così bello. Lo chiamerò il tavolo Harry Potter, perché è magico" ha scherzato Tony Renda davanti alle tentatrici. "Domani mattina troviamo le valigie" ha aggiunto Lino sorridendo. Il loro comportamento ha scatenato una forte reazione nelle fidanzate. Jenny è scoppiata in lacrime, Alessia invece è esplosa dichiarando sin da subito di voler incontrare il compagno: "Io non lo voglio vedere più video. Basta. Me lo devono chiamare ora. Faccia di mer*a, non voglio vedere più niente. Voglio spaccargli la faccia, mi basta quello che ho visto. Se lui si rifiuta, vado io di là. Mi fa schifo". Convinta dalle sue compagne di avventura a rientrare nel pinnettu, ha proseguito con la visione del video del fidanzato. Lino si è avvicinato particolarmente alla single Maika: "Io di là ho una persona che può stare male. Qua però sono tentato, hai bei modi, sei bella, è tutto un problema" le ha detto prima di ballare con lei. "Dovrei nascondere tante cose", ha continuato lui.

Il giorno seguente, Lino ha proseguito con il flirt con Maika: le ha chiesto dei rapporti passati e di come si approccia alle relazioni. "Se mi sale il sangue in testa, è finita. Se mi arriva, qua mi apro al cento per cento. Qui dentro la situazione è pericolosa" ha poi dichiarato al suo compagno di avventura, Francesco.

Lo sfogo di Alessia che chiede il falò di confronto

Alessia, dopo aver visto i video, si è sfogata con le altre fidanzate: "Io me ne voglio andare, basta. A me basta questo. Noi non siamo entrati perché non c'è un sentimento, lui mi accusava di essere pazza. Lui è la melma della mia vita, a 29 anni sta ucciso". In lacrime, ha continuato: "Io l'ho già perdonato. Ora me lo devono portare. Se solo pensa di rifiutare il falò, è meglio che scappa e se ne torna a nuoto a Napoli. Ha tutto questo marcio dentro? Sapeva che c'ero io dall'altra parte". Ha poi chiamato Filippo Bisciglia per richiedere il falò di confronto. Il conduttore ha così comunicato a Lino la decisione della fidanzata: "Già? Lei è molto gelosa, possessiva. Vuole che io sto sempre con lei, che non scendo, che sto solo con lei".

Lino non si presenta al falò, la reazione di Alessia

Alessia, una volta raggiunta la spiaggia, accompagnata da Martina, ha parlato con Filippo Bisciglia: "Non mi piace per come si è avvicinato alla single, le ha fatto dei complimenti che a me non fa. Ho paura che va oltre, voglio frenarlo. Doveva dimostrarmi che potevo fidarmi di lui. Sta dimostrando quello che io sapevo già". Ha poi aspettato che Lino raggiungesse la spiaggia, ma il fidanzato ha deciso di non presentarsi al falò. "Si deve vergognare. Se scende, lo affogo. Per me è finita" ha commentato. Filippo Bisciglia le ha spiegato: "Sono andato nel villaggio oggi pomeriggio, mi aveva detto che ci avrebbe pensato. Ma ora ha deciso di rifiutare". Alessia, tra le lacrime, è rientrata nel villaggio delle fidanzate. Sulla sabbia, la mattina seguente, ha poi scritto: "Lino st*unz 2024".

Alessia in crisi dopo il rifiuto, lascia la spiaggia

Dopo essere stata rifiutata, Alessia ha assistito a nuovi video del fidanzato Lino, sempre più vicino a Maika. "Chiederò falò di confronto fino alla fine, non voglio restare qui. Se vuole fare una vacanza, la facesse lontano da qui" ha commentato con Filippo Bisciglia prima di scoppiare in lacrime. Ha poi chiesto di poter lasciare la spiaggia: "Mi manca l'aria" ha commentato. Si è allontanata con Martina dal resto delle fidanzate, in preda ad una crisi di pianto.