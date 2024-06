Chi sono Lino e Alessia, settima coppia di Temptation Island: cosa sappiamo sulla loro storia

video suggerito

Alessia e Lino, fidanzati da quattro anni, partecipano a Temptation Island 2024: originari di Napoli, è stata lei a scegliere di partecipare al programma. Crede che il compagno la tradisca.

A cura di Gaia Martino

Temptation Island 2024 ha presentato la settima coppia. Alessia e Lino prenderanno parte alla nuova avventura nel villaggio dei sentimenti per mettere a dura prova il loro amore. Originari di Napoli, sono fidanzati da 4 anni ed è stata lei a richiedere di poter partecipare al programma: crede che il compagno la tradisca. Lui già una volta l'ha tradita.

Chi sono Alessia e Lino, coppia di Temptation Island 2024

"Sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da 4 anni. Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo". Con queste parole Alessia ha fatto la sua presentazione davanti alle telecamere del programma. A prender parola poco dopo è stato Lino, che ha confessato di volersi prendere più tempo per se stesso: "Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po' di libertà". Dopo il commento, è partito un piccolo battibecco tra i due. Lei ha aggiunto: "Non so se non capisce, se è scemo, non lo so. La fiducia si guadagna o la dai a chiunque?". Allora lui ha replicato: "Una volta ho sbagliato, non è che mo questa cosa me la devi rinfacciare a vita".

Quando Inizia Temptation Island 2024 e le coppie

Temptation Island, attraverso i social, sta presentando le coppie scelte per la nuova edizione mentre è già partito il countdown verso l'inizio, in programma per giovedì 27 giugno 2024, in prima serata su Canale5. Prima di Alessia e Lino, sono state presentate le altre 6 coppie: Siria e Matteo, fidanzati da sette anni, Jenny e Tony, insieme da cinque anni, Christian e Ludovica, fidanzati da quasi due anni. Poi Raul e Martina, insieme da dieci mesi, Vittoria e Alex, insieme da un anno e dieci mesi e Luca e Gaia, fidanzati da un anni e otto mesi.

