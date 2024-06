video suggerito

Alessia a Temptation accusa Lino di averla tradita, lui: “È una foto vecchia con il giubbino nuovo” Nel corso della presentazione a Temptation Island, Lino e Alessia hanno raccontato la loro storia. La napoletana 30enne ha accusato il fidanzato di averla tradito dichiarando di avere le prove. “Mica eravamo nudi nella foto, poi è una foto vecchia, anche se avevo il giubbino nuovo”, le parole di lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Lino e Alessia si presentano nella prima puntata di Temptation Island 2024. Questa sera di giovedì 27 giugno è partita la nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia: la coppia composta dai due napoletani ha raccontato davanti alle telecamere il motivo per il quale ha scelto di entrare nel villaggio dei sentimenti. Lei, mamma di un bambino nato da una precedente relazione, ha spiegato di aver perso fiducia nel fidanzato: avendo ricevuto diverse segnalazioni da alcune ragazze con cui Lino chattava su Instagram, è sicura di essere stata tradita.

La presentazione di Alessia e Lino a Temptation Island 2024

"Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo. Nei primi mesi della relazione faceva lo scemo sui social. Aggiunse una ragazza con il suo stesso cognome, mi disse che era la cugina. Scoprii che non era vero, lui l'aveva corteggiata a Mergellina". Con queste parole Alessia, 30 anni di Napoli, ha iniziato la sua presentazione. "L'anno scorso ho trovato un altra persona, su Instagram. Vidi varie chat, contattai tutte le ragazze. Una mi inviò le chat, un'altra mi inviò delle foto con lui. Lui si giustificò dicendomi che era una foto vecchia, ma indossava un giubbino acquistato con me" ha continuato Alessia prima di essere interrotta. "Mica eravamo nudi nella foto, poi era una foto vecchia con un giubbino nuovo", la motivazione di Lino.

Le parole di Lino: "La situazione deve cambiare"

"Tu non mi dai modo di dirti la verità, ogni cosa che dico ti arrabbi. Sei ossessiva, pesante, il problema sei tu. La fiducia manca nel rapporto". Con queste parole Lino si è rivolto alla fidanzata, accusandola di essere troppo pesante: "La fiducia si guadagna" ha replicato lei. Lino ha allora concluso: "Per lei è diventata una guerra, per me è diventata pesante. partecipo a Temptation Island perché la situazione deve cambiare, altrimenti è difficile andare avanti".