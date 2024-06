video suggerito

Chi è Maika Randazzo, la tentatrice di Temptation Island vicina a Lino Giuliano Maika Randazzo è la tentatrice di Temptation Island 2024 che si è avvicinata a Lino Giuliano, fidanzato di Alessia Pascarella. 30 anni, di Roma, lavora nell’attività di famiglia. Un anno e mezzo fa ha chiuso una storia d’amore per la quale ha sofferto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Maika Randazzo è una delle tentatrici di Temptation Island 2024. Originaria di Roma, ha 30 anni e lavora nell'attività di famiglia. Nel villaggio dei sentimenti si è avvicinata a Lino Giuliano e il flirt ha spinto la fidanzata Alessia Pascarella a richiedere un falò di confronto anticipato.

Chi è Maika, la tentatrice di Temptation Island 2024

Maika Randazzo ha 30 anni ed è originaria di Roma. "Lavoro tutto il giorno, impegnata nelle attività di famiglia" ha raccontato nella presentazione per Temptation Island. Sul suo profilo Instagram, nella descrizione, sono presenti i tag a una pescheria e ad un ristorante, con ogni probabilità i locali gestiti dai genitori. "La mia passione è andare in palestra e stare con i miei amici. Uno dei miei segni particolari è la determinazione, costanza e sincerità. Mi piace dire le cose come stanno, essere me stessa e dire le cose che penso. Tra 10 anni mi vedo realizzata, con una bella famiglia" ha continuato la tenatrice davanti alle telecamere di Witty. Al momento i suoi profili social, Instagram e Tik Tok, risultano privati.

Maika Randazzo nel 2016 (foto Facebook)

La vita privata di Maika

Non si conoscono molte informazioni sulla vita privata di Maika Randazzo. Nel corso della prima puntata di Temptation Island, a Lino Giuliano ha raccontato di avere avuto una storia d'amore per la quale è stata male: "Mi sono lasciato un anno e mezzo fa, è finita per colpa dell'orgoglio. Volevo sposarmi, fare una famiglia con lui". Sul suo carattere, ha poi aggiunto: "Sono molto rispettosa. Nessuno è obbligato a stare con nessuno. Sono gelosa, ma non possessiva".

L’avvicinamento di Lino a Maika a Temptation Island

Lino Giuliano, non appena entrato nel villaggio dei sentimenti, si è avvicinato da subito alla single Maika. Hanno spesso chiacchierato sulla loro vita privata lasciandosi andare a confessioni sul loro modo di rapportarsi alle relazioni. Il fidanzato di Alessia Pascarella ha rivolto numerosi complimenti alla tentatrice, al punto da spingere la compagna a richiedere un falò di confronto anticipato.