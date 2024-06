video suggerito

L’attacco di panico di Alessia a Temptation: “Sei mamma, lascia Lino”, lei ha un figlio nato da un’altra relazione Alessia Pascarella, fidanzata di Lino Giuliano di Temptation Island 2024, ha avuto una crisi una volta terminato il primo falò. A consolarla l’amica Martina De Ioannon che le ha consigliato di lasciare il compagno per tutelare se stessa e il suo bambino. La donna, infatti, è madre di un figlio nato da una precedente relazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

A soli due giorni dall’inizio delle riprese di Temptation Island 2024, scricchiola la storia d’amore tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Vicino alla tentatrice Maika, Lino si è reso protagonista di una serie di atteggiamenti che hanno indotto la compagna a chiedere un falò di confronto anticipato a poche ore dall’ingresso nel villaggio, falò che Lino ha rifiutato per poter continuare a vivere la sua esperienza. Dopo il primo rifiuto incassato, Alessia è stata convocata di fronte al suo primo falò ma i video del fidanzato insieme alle tentatrici hanno rappresentato l’ennesimo duro colpo che l’ha spinta a chiedere il secondo falò di confronto anticipato. A consolarla l’amica Martina De Ioannon che le è stata vicina durante la crisi vissuta dalla giovane.

Martina De Ioannon: “Via Lino dalla tua vita, fallo per il fatto che sei mamma”

Martina, di fronte alle lacrime di Alessia, le ha consigliato senza mezzi termini di lasciare Lino: “Lo capisci che non puoi stare così? Lui va allontanato dalla tua vita. Lo devi fare per te, per la donna che sei, per il fatto che sei mamma. È una persona che va eliminata. Lo so che fa male ma devi farlo". “Non ce la faccio più, me ne voglio andare a casa”, ha risposto la donna, confermando il desiderio di abbandonare il programma per tornare alla sua vita. Vita della quale fa parte anche il piccolo Vincenzo, il figlio che la donna ha avuto da una precedente relazione e che oggi ha 7 anni. Proprio al bambino Martina ha fatto riferimento quando ha consigliato all’amica di eliminare il compagno dalla sua vita. Barbiere napoletano con velleiltà da cantante neomelodico, Giuliano ha più volte passato il segno durante le prime ore di permanenza nel villaggio dei fidanzati, dimostrando scarsa considerazione della compagna e totale assenza di sentimenti romantici nei suoi confronti.

Alessia Pascarella: “Sono madre di un bambino di 7 anni”

Era stata Alessia a raccontare di essere madre di un bambino nella sua clip di presentazione. “Sono Alessia, ho 30 anni, vengo da Napoli, faccio la parrucchiera e sono madre di un bambino di 7 anni avuto da una precedente relazione”, aveva raccontato Pascarella nel filmato. Diversi i post dedicati al suo bambino sul suo profilo Facebook. Nessuno scatto social, invece, la vede posare accanto al compagno.