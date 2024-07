video suggerito

Ascolti tv giovedì 25 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Un viaggio a quattro zampe Tutti i dati Auditel di giovedì 25 luglio 2024. Su Canale5 è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island che ha sfidato su Rai1 il film Un viaggio a quattro zampe ottenendo 3,72 milioni di spettatori con il 31.8% di share. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di giovedì 25 luglio 2024 ha offerto agli spettatori intrattenimenti, film e programmi di approfondimento. Su Rai1, dopo lo spostamento di Noos, la trasmissione di approfondimento condotta da Alberto Angela, è stato trasmesso il film Un viaggio a quattro zampe, pellicola del 2019 diretta da Charles Martin Smith. Il film ha sfidato l’ultima puntata di Temptation Island, episodio che ha concluso la prima edizione del 2024 (la seconda andrà in onda a settembre). Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv e i dati Auditel di tutte le altre reti generaliste.

La sfida agli ascolti tv tra Temptation Island e Un viaggio a quattro zampe

Giovedì 25 luglio in prima serata su Canale5 è andata in onda l’ultima puntata dell’edizione 2024 di Temptation Island. Il reality show, condotto da Filippo Bisciglia, ha trasmesso la conclusione del viaggio nei sentimenti delle ultime 4 coppie rimaste in gioco. A lasciarsi sono stati Vittoria e Alex e la coppia formata da Martina e Raul. Hanno scelto, invece, di restare insieme Jenny e Tony e la coppia formata da Siria e Matteo. La puntata è stata vista da 3.722.000 spettatori con il 31.8% di share.

Su Rai1, invece, spazio al film Un viaggio a quattro zampe, pellicola del 2019 diretta da Charles Martin Smith e basato sul romanzo di W. Bruce Cameron "A Dog's Way Home”. Il film racconta la storia di un legame tra un cane e il suo padrone affrontando temi come la lealtà, l’amore e la perseveranza. Il film è stato seguito da 1.511.000 spettatori con il 10.3% di share.

Leggi anche Ascolti tv mercoledì 24 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Un Amore in Cornovaglia

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo adesso gli ascolti ottenuti dalle altre reti generaliste. Su Rai2 è andato in onda il film del 2019 Wolf Call – Minaccia in alto mare, scritto da Antonin Baudry che ha ottenuto 567.000 spettatori con il 4% di share. Rai3 ha trasmesso invece il film francese del 2017 Il complicato mondo di Nathalie che ha intrattenuto 606.000 spettatori con il 4.1% di share. Rete4 ha mandato in onda Lo chiamavano Bulldozer, film di Michele Lupo del 1978, che ha interessato 703.000 spettatori con il 5.3% di share. Anche Italia1 ha investito su un film, trasmettendo Bastardi senza gloria che è stato seguito da 624.000 spettatori con il 5.1% di share. La7 ha invece trasmesso In Onda, programma di attualità che è stato seguito da 856.000 spettatori con il 5.9% di share. Tv8 ha trasmesso Balla coi lupi che ha intrattenuto 190.000 spettatori con l'1.6% di share. Nove, infine, ha mandato in onda I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo totalizzando uno share del 3% con 448.000 spettatori.