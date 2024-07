video suggerito

Noos di Alberto Angela spostato per evitare Temptation Island, la Rai: “Dobbiamo tutelare prodotto di eccellenza” La Rai decide di intervenire per mettere a tacere “fantasiose ricostruzioni” sullo scontro agli ascolti tv tra Noos di Alberto Angela e Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia: “La decisione di spostare la trasmissione di Alberto Angela “Noos” al 22 agosto è stata presa per tutelare e valorizzare un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La Rai decide di intervenire per mettere a tacere "fantasiose ricostruzioni" sullo scontro agli ascolti tv tra Noos di Alberto Angela e Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Uno spostamento del noto programma di divulgazione della rete ammiraglia che, ad oggi, avrebbe come data il 22 agosto. Partito con una media del 13,6% di share, era giunto fino ad un picco al ribasso di 11,5% di share, per poco meno di un milione e mezzo di telespettatori. Il diretto figlio di SuperQuark sembrava non aver catturato il pubblico, amante di Ulisse e Meraviglie, ma non sarebbe corretto ricondurre il tutto ad una sostanziale differenza qualitativa. Alberto Angela resta una delle punte di diamante della Tv di Stato e, comprensibilmente, l'azienda è scesa in campo per fornire la sua versione dei fatti.

La Rai su Noos: "Vogliamo tutelare un prodotto di eccellenza"

La Rai ha inviato alla stampa una nota in cui precisa i motivi dell'interruzione di Noos nella serata del giovedì e della ripresa del programma a fine agosto. Si chiama in causa il Qualitel, che punta il riflettore sull'indice di gradimento e non sul dato freddo degli ascolti tv, e si sottolinea quanto il lavoro sull'offerta culturale non possa passare in secondo piano con ricostruzioni, a loro dire, del tutto sommarie. Di seguito, il comunicato integrale:

La decisione di spostare la trasmissione di Alberto Angela “Noos” al 22 agosto è stata presa da Rai – in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda – per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela. Non a caso, “Noos” risulta il programma tv più apprezzato secondo i dati del Qualitel e rappresenta bene quanto Rai – per riprendere le parole dello stesso Angela – continui a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti e a 360 gradi. E proprio in considerazione di tutto questo, l’appuntamento con il programma è solo rimandato: il viaggio della divulgazione culturale e di Alberto Angela – in tutti i campi del sapere – continua.