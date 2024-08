video suggerito

Alberto Angela torna con i viaggi nel sapere di Noos: tre prime serate su Rai 1, date e orari Tre nuovi appuntamenti con Alberto Angela e i viaggi nel sapere di Noos: tre prime serate in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre su Rai 1. Dopo lo spostamento a fine agosto, a causa della concomitanza della messa in onda con Temptation Island, torna l’appuntamento con la divulgazione sulla rete ammiraglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

La collaborazione con Gabriel Zuchtriegel per Pompei

Con il Direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, infine, verranno approfonditi nuovi temi di archeologia, per poi continuare il viaggio nell’evoluzione della scrittura con la voce di Paola Cortellesi.

Cosa vedremo nelle nuove puntate di Noos

La trasmissione dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza torna alla fine dell’estate con nuove interessanti indagini nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia con un occhio all’archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali. Torneranno gli interventi di esperti come Massimo Polidoro, per le fake news nell’informazione, Elisabetta Bernardi per l’alimentazione ed Emmanuele Jannini per la sessualità come saranno immancabili gli splendidi documentari dedicati alla Natura.

Con Dario Fabbri e Carlo Lucarelli, invece, saranno approfonditi i temi della geopolitica e dei grandi enigmi legati alla scienza e all’investigazione, mentre con il filosofo della scienza Telmo Pievani si parlerà della storia del pianeta e dell’evoluzione umana.Immancabile l’astronauta Samantha Cristoforetti, che si confronterà con Alberto Angela sulle tematiche più interessanti relative alle prossime sfide dell’esplorazione spaziale. E ancora, i giovani studiosi di materie scientifiche con i loro esperimenti e approfondimenti: dall’astrofisico Luca Perri alla fisica Giuliana Galati, dal chimico Ruggero Rollini all’astrofisica Edwige Pezzulli sino al paleontologo Alessandro Chiarenza.