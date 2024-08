video suggerito

Rai, l'ad Roberto Sergio difende Alberto Angela: "Continueremo a investire in NOOS, un'eccellenza" L'ad Roberto Sergio interviene sulla questione legata al programma Noos, condotto da Alberto Angela: "È un simbolo di eccellenza ma anche un esempio di come il servizio pubblico possa contribuire in modo significativo alla diffusione trasversale e democratica della conoscenza".

Noos, il programma di Alberto Angela, a luglio era stato spostato per evitare il confronto con Temptation Island. L'azienda aveva spiegato che dietro allo stop c'era il desiderio di "tutelare un prodotto d'eccellenza". Nella serata del 22 agosto il programma di Rai 1 è tornato in onda, registrando un numero di ascolti molto simile a quando andava in onda in concomitanza con lo show di Filippo Bisciglia. L'ad Roberto Sergio è intervenuto in un post su Facebook per difendere la trasmissione di divulgazione: "Siamo certi che "NOOS" riscuoterà, con il passare del tempo, un crescente consenso ed apprezzamento del pubblico, consolidandosi ulteriormente come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la cultura e la scoperta".

Roberto Sergio su Noos: "Siamo consapevoli delle sfide in termini di ascolto ma siamo convinti che abbia un ruolo fondamentale"

Roberto Sergio sottolinea l'impegno di Alberto Angela con Noos nel rendere accessibile a un vasto pubblico temi di grande rilevanza. "La qualità della produzione, la passione e la professionalità che Angela e il suo team dedicano a ogni episodio, rimangono un esempio di eccellenza nel panorama televisivo – scrive l'ad Rai – Alberto Angela, riconosciuto da anni come una delle figure più autorevoli della divulgazione in Italia, con la sua passione ineguagliabile, la sua inestimabile competenza e la sua dedizione alla ricerca della verità scientifica e storica, ha infatti creato un programma che non solo informa ma anche ispira". Nel lungo messaggio, Sergio puntualizza come l'obiettivo del progetto sia rendere la cultura patrimonio di tutti e torna sulla questione degli ascolti. "La Rai, consapevole delle sfide che il programma ha dovuto affrontare in termini di ascolti, ribadisce la convinzione che progetti come "NOOS" abbiano un ruolo fondamentale nel contribuire alla crescita culturale del Paese – continua Roberto Sergio – L'Azienda riconosce in "NOOS" non solo un simbolo di eccellenza, ma anche un esempio di come il servizio pubblico possa contribuire in modo significativo alla diffusione trasversale e democratica della conoscenza: questo programma è la dimostrazione tangibile dell'importanza di investire in contenuti di qualità, che sappiano arricchire il pubblico e alimentarne la curiosità intellettuale".

"La Rai è orgogliosa di Noos"

Per Roberto Sergio Noos è un punto di riferimento: "La Rai è orgogliosa di sostenere e valorizzare un progetto di tale portata, che resta un fiore all'occhiello dell'offerta di servizio pubblico, dimostrando che la televisione può ancora essere un mezzo potente per la divulgazione e l'approfondimento". L'ad Rai assicura che l'azienda continuerà ad investire in programmi come questo, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e il sapere "nella consapevolezza che tali iniziative richiedono tempo, per raggiungere il loro pieno riconoscimento". In conclusione, ribadisce il sodalizio con Alberto Angela, motivo di grande soddisfazione: "Siamo certi che "NOOS" riscuoterà, con il passare del tempo, un crescente consenso ed apprezzamento del pubblico, consolidandosi ulteriormente come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la cultura e la scoperta".