Il Serale di Amici 24 non si ferma, in onda sabato 26 aprile nonostante i funerali di Papa Francesco Sabato 26 aprile si terranno i funerali di Papa Francesco. Sarà anche l’ultimo giorno di lutto nazionale. Rai1 cambia la programmazione della prima serata per lasciare spazio all’approfondimento. Canale5 trasmetterà regolarmente il Serale di Amici di Maria De Filippi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

La programmazione degli ultimi giorni è cambiata per lasciare spazio agli speciali su Papa Francesco, alla luce della morte del Sommo Pontefice avvenuta lunedì 21 aprile alle ore 07:35. Un giorno cruciale sarà quello di sabato 26 aprile: alle ore 10:00 si terranno i funerali di Papa Francesco. Sabato, inoltre, si concluderanno i cinque giorni di lutto nazionale. Rai e Mediaset si preparano a seguire l'evento religioso. Se Rai1 ha deciso di posticipare lo Speciale L'eredità con Marco Liorni, inizialmente previsto in prima serata sabato 26 aprile, Canale5 non rinuncia al Serale di Amici di Maria De Filippi.

Funerali Papa Francesco, non cambia la prima serata di Canale5: in onda il Serale di Amici 24

La sesta puntata di Amici andrà in onda regolarmente sabato 26 aprile

È WittyTv ad annunciare che la sesta puntata del Serale di Amici 24 andrà in onda regolarmente sabato 26 aprile alle ore 21:30. Dunque nessun cambio di programmazione per la prima serata di Canale5. Nel momento in cui scriviamo, il talent condotto da Maria De Filippi risulta anche saldamente al suo posto nel palinsesto ufficiale disponibile sul sito MediasetInfinity. Mediaset, ovviamente, seguirà i funerali di Papa Francesco in mattinata con lo Speciale TG5 e, di sicuro, prevederà altri spazi dedicati all'approfondimento, ma non intende rinunciare allo show del sabato sera. Salvo ripensamenti nelle prossime ore, dunque, gli spettatori del talent avranno modo di assistere a una nuova puntata.

Rai1 ferma lo Speciale de L'Eredità con Marco Liorni, al suo posto Porta a Porta

Rai1 ha deciso di evitare di trasmettere il programma di intrattenimento L'Eredità con Marco Liorni nel giorno dei funerali di Papa Francesco. La puntata speciale con coppie vip sarà sostituita dall'approfondimento del programma Porta a Porta con Bruno Vespa. Secondo quanto riporta Giuseppe Candela su Il fatto quotidiano, la trasmissione di Marco Liorni tornerà in tv domenica 27 aprile sempre in prima serata.