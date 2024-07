video suggerito

Noos di Alberto Angela non va in onda, la Rai sostituisce il programma per i bassi ascolti Noos-L’avventura della conoscenza, il nuovo programma di Alberto Angela, non andrà in onda giovedì 25 luglio, e probabilmente nemmeno quelli successivi. Sembra, infatti, che la Rai abbia deciso di rimuoverlo dal palinsesto estivo per i bassi ascolti, complice anche l’imbattibile Temptation Island su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

L'appuntamento con la seconda edizione di Noos-L'avventura della conoscenza è già sfumato. Il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela non andrà in onda nella serata di giovedì 25 luglio, quando avrebbe dovuto occupare lo spazio della prima serata di Rai1 e secondo Davide Maggio, pare che la trasmissione non ci sarà nemmeno per le prossime settimane. Decisione della Rai che, visti i bassi ascolti, avrebbe deciso di far chiudere i battenti prima del previsto.

Gli ascolti bassi di Noos – L'avventura della conoscenza

Una scelta, quella da parte dei dirigenti Rai, che sarebbe stata motivata con il fatto che, purtroppo, l'interesse da parte del pubblico, già carente nel periodo estivo, non sia stato rispondente alle aspettative, registrando dati Auditel piuttosto insoddisfacenti. Partito con una media del 13,6% di share, il programma di divulgazione culturale condotto da Alberto Angela, era giunto fino ad un picco di 11,5% di share, poco meno di un milione e mezzo di telespettatori. Visto il successo di titoli come Ulisse e Meraviglie, si pensava che il diretto figlio di SuperQuark, potesse avere un riscontro diverso da parte del pubblico, ma a questa tornata non è stato così. Angela, dal canto suo, nell'ultima puntata diceva che erano intenti a chiudere i servizi che sarebbero andati in onda in quella successiva che, però, sembra proprio che non vedrà la luce. Al suo posto, con molta probabilità, ci sarà un film.

La concorrenza imbattibile di Temptation Island

Bisogna dire, però, che la concorrenza con Temptation Island, avrebbe messo a dura prova qualsiasi tipo di trasmissione fosse stata selezionata per il prime time del giovedì sera. Il reality show dei sentimenti, in onda su Canale 5, vola a picchi di share altissimi, circa il 30% che in piena estate rappresenta un vero e proprio fenomeno televisivo, quasi senza eguali. In casa Mediaset, non a caso, solo altri programmi di Maria De Filippi riescono a garantire un ascolto medio così alto. Il programma dedicato alle coppie in crisi sembra ipnotizzare il pubblico che, infatti, non riesce a farne a meno.