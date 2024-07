video suggerito

Ascolti tv giovedì 4 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Noos- L’avventura della conoscenza Gli ascolti tv di giovedì 4 luglio, tutti i dati Auditel. Su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, che ha conquistato 3.547.000 spettatori con uno share del 26.8%. Su Rai1 spazio a un nuovo appuntamento di Noos-L’avventura della conoscenza con Alberto Angela, che è stato visto da 1.815.000 spettatori pari al 12.2% di share. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di ieri, giovedì 4 luglio, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di approfondimento e intrattenimento. Su Canale5 è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia, mentre su Rai1 spazio a Noos- L'avventura della conoscenza condotto da Alberto Angela. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel di giovedì 4 luglio.

La sfida agli ascolti tv tra Temptation Island e Noos- L'avventura della conoscenza

Su Canale 5, giovedì 4 luglio, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Durante la serata, Ludovica e Christian sono arrivati al falò di confronto e sono usciti separati dal programma. La ragazza ha fatto la doccia con il tentatore Andrea, coprendo il microfono per evitare di essere sentita. Alessia ha chiesto nuovamente il falò di confronto a Lino che, però, ha preferito rifiutare e non incontrare la fidanzata. La puntata è stata vista da 3.547.000 spettatori con uno share del 26.8%.

Su Rai1 spazio a un nuova puntata del programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela, Noos- L'avventura della conoscenza, dedicata alla scoperta del Museo Egizio di Torino, che quest'anno festeggia i duecento anni dalla sua fondazione, alla scoperta dei segreti custoditi nella più importante collezione di tesori al di fuori dell'Egitto. L'appuntamento è stato visto da 1.815.000 spettatori pari al 12.2% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 The North Sea ha intrattenuto 655.000 spettatori (4.1% di share), su Italia1 Brick Mansions ha incollato davanti al video 832.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 La ragazza con il braccialetto ha conquistato 883.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 1.068.000 spettatori (8.3%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 798.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Robin Hood principe dei ladri ottiene 496.000 spettatori con il 3.4%.