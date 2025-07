La ruota della fortuna trionfa e Rai1 crolla, Gerry Scotti potrebbe tenere testa a Stefano De Martino e Affari tuoi

Ottimi ascolti per la Ruota della Fortuna. La prima settimana di programmazione sta per concludersi – il programma condotto da Gerry Scotti andrà in onda anche sabato e domenica – e al momento, a giudicare dai dati Auditel, quella di Pier Silvio Berlusconi sembra essere una scommessa vinta. Si accende finalmente l'access prime time Mediaset, che si lascia alle spalle i dati tiepidi (dall'11.6% al 12.9% di share) dell'ultima settimana di programmazione di Striscia la Notizia. Scotti, grazie alla riconosciuta professionalità e all'innegabile dimestichezza con il mezzo televisivo, sta riuscendo a fidelizzare gli spettatori. I dati del quiz di Canale5 oltre che essere ottimi, stanno anche registrando una crescita: dal 21.9% della prima puntata al 25.4% della quarta. Al contrario, crollano gli ascolti del diretto competitor. Techeteche top ten, programma condotto da Bianca Guaccero su Rai1, è passato dal 17.3% di share della prima puntata al 13.4% di share registrato ieri. Ma cosa succederà quando su Rai1 arriverà Affari tuoi con Stefano De Martino? La sfida si fa interessante.

A settembre Gerry Scotti sfiderà Stefano De Martino e Affari tuoi

La ruota della fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui

Gerry Scotti potrebbe non riuscire a battere la corazzata di Affari tuoi, ma sembra essere l'uomo giusto per tenere testa a Stefano De Martino nell'access prime time. In fondo, lo stesso conduttore ha chiarito che non si propone di battere Rai1. Nella sfida diretta con il programma dei pacchi, la sua missione – come confidato al Corriere della sera – sarà quella di provare a rosicchiare qualche punto di share da Affari tuoi:

I pacchi sono il nuovo benchmark di quell’ora. Molti dicono che loro sono come il Psg nel calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace. Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25% vorrà dire che il risultato è arrivato.

E a giudicare dai primi dati decisamente incoraggianti, Gerry Scotti potrebbe riuscirci. Tuttavia, l'estate è ancora lunga e quattro puntate troppo poche per prevedere l'andamento di un programma che dovrebbe protrarsi fino a novembre. Vediamo, intanto, il dettaglio dei dati registrati finora da La ruota della fortuna.

Leggi anche Ascolti TV giovedì 17 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island 2025 e Don Matteo 13

Gli ascolti de la ruota della fortuna: i dati sono in crescita

La Ruota della Fortuna ha avuto inizio sin da subito con un ottimo 21.9% di share. L'azienda ha commentato entusiasta: "Ottimo esordio, un grazie speciale a Gerry da Mediaset per aver accettato questa sfida con coraggio e grande professionalità". Nelle puntate successive, il programma di Gerry Scotti ha continuato a imporsi su Rai1. I dati Auditel a confronto.

Lunedì 14 luglio:

La ruota della fortuna: 3.643.000 spettatori, 21.9% di share;

Techeteche Top Ten: 2.876.000 spettatori, 17.3% di share.

Martedì 15 luglio:

La ruota della fortuna: 3.440.000 spettatori, 21.7% di share;

Techeteche Top Ten: 3.023.000 spettatori, 19.1% di share.

Mercoledì 16 luglio:

La ruota della fortuna: 3.424.000 spettatori con il 22.5%;

Techeteche Top Ten non è andato in onda per lasciare spazio alla partita Novergia – Italia (Europei femminili).

Giovedì 17 luglio: