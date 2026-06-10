Ascolti TV di ieri 9 giugno, vince Il matrimonio del mio migliore amico (14,1%) ma Un Nuovo Inizio sale a 14,4%

Gli ascolti tv di ieri, martedì 9 giugno. In prima serata su Rai1 il film Il matrimonio del mio migliore amico (14.1%) vince su Canale 5 la serie tv Un nuovo inizio (14.4%, share più alto ma finendo più tardi). Su Rai2 la prima di Storie di Donne al Bivio (5.2%). In access prime time la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è vinta da Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel.

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Martedì 9 giugno è andata in onda una nuova serata all'insegna della sfida tra Rai1 e Canale5: da una parte il film Il matrimonio del mio migliore amico con Julia Roberts, dall'altra un nuovo episodio della fiction Un nuovo inizio. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di martedì 9 giugno.

La sfida degli ascolti TV tra Il matrimonio del mio migliore amico e Un nuovo inizio

In prima serata, Rai1 ha proposto Il matrimonio del mio migliore amico, la commedia romantica con Julia Roberts nei panni di una critica gastronomica decisa a sabotare le nozze del suo migliore amico. Il film è stato seguito da 2.142.000 spettatori pari al 14.1% di share. Vince la serata Rai1 per spettatori netti, ma Canale 5, come vedremo fa lo share più alto per effetto di una chiusura che va oltre la mezzanotte. Un nuovo inizio, di cui è andato in onda il quinto episodio della prima stagione, con Justa alle prese con una fotografia compromettente dopo il definitivo allontanamento da Manuel, sale infatti a 1.868.000 spettatori netti con il 14.4% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Martedì 9 giugno, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.172.000 spettatori con il 22.6% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.516.000 spettatori pari al 24.4% di share e vince la gara dell'acces..

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso Storie al bivio Weekend, il programma in cui Monica Setta incontra protagonisti della politica, della cultura e dello spettacolo. Il programma ha interessato 534.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Rai3 ha trasmesso Indovina chi viene a cena, il programma di inchieste di Sabrina Giannini dedicato ai temi ambientali e alla sostenibilità alimentare. Il programma ha interessato 1.128.000 spettatori pari al 7% di share. Italia1 ha trasmesso The Assassin, primo episodio della miniserie ambientata su un'isola greca che racconta la storia di Julie, ex killer a pagamento in fuga dal proprio passato, che ha interessato 715.000 spettatori con il 5.2% di share.

Su Rete4 spazio all'approfondimento di È sempre cartabianca condotto da Bianca Berlinguer, che ha registrato 549.000 spettatori con il 4.9% di share. Tv8 ha proposto Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game ambientato nella giungla malese che segna il debutto alla conduzione di Fabio Caressa, che è stato seguito da 477.000 spettatori con il 3.1% di share.

Sul Nove in onda Giustizia privata, il film con Jamie Foxx e Gerard Butler, che è stato seguito da 452.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7, DiMartedì. Il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris ha interessato 1.573.000 spettatori con il 11.4% di share.