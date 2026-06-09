Ascolti tv ieri 8 giugno: vince per spettatori Tutti tranne te (15.8%), parte bene Super Karaoke (19.1%)

Gli ascolti tv di ieri, lunedì 8 giugno. In prima serata su Rai1 il film Tutti tranne te, su Canale 5 lo show Superkaraoke, mentre su Rai2 l’ultima di The Unknown. In access prime time la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di lunedì 8 giugno. Il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di informazione, intrattenimento, film e fiction tv. Su Rai1 è andata in onda la commedia romantica Tutti tranne te, mentre su Canale 5 la prima puntata di Superkaraoke, condotto da Michelle Hunziker. Su Rai2, l'ultima di The Unknown, il reality che ha visto Elettra Lamborghini al timone. Su La7, invece, il primo del doppio appuntamento settimanale con Propaganda Live, in vista dello stop stagionale. Nell'access prime time torna, invece, la sfida tra i game show Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

La sfida tra il film Tutti tranne te e lo show Superkaraoke

Una prima serata piuttosto movimentata quella di lunedì 8 giugno, in cui il pubblico si è potuto dilettare con il film Tutti tranne te, con protagonista il volto di Euphoria Sydney Sweeney. Il film ottiene 2.417.000 spettatori pari al 15.8% di share. Una commedia romantica, leggera e frizzante del 2023, arrivata in prima visione su Rai1. Su Canale 5, invece, un grande ritorno, quello di Superkaraoke, programma che Fiorello ha portato al successo diversi anni fa e torna con in una nuova veste non troppo lontana dall'originale, che vede al timone Michelle Hunziker, che quest'anno è stata il volto di diversi programmi di stampo musicale andati in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Lo show inizia bene con 2.181.000 spettatori con uno share del 19.1%.

L'access prime time con Stefano De Martino e Gerry Scotti

Dopo un paio di puntate di stop per dare spazio alla Nazionale di Calcio, torna su Rai1 Stefano De Martino con Affari Tuoi. Il game show di Rai1, quindi, torna a sfidare La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il contenitore di Rai1 arriva a 4.352.000 spettatori con il 22.6% di share, ma viene superato dal competitor Mediaset che infatti registra 4.825.000 spettatori pari al 25.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 l'ultima puntata del reality The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio è stata vista da 579.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Italia1 Hunter’s Prayer – In fuga è stata la scelta di 836.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 Mussolini – Le Verità Nascoste è stato visto da 1.009.000 spettatori e il 6.7% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica registra 772.000 spettatori e il 6.6% di share. Su La7 Propaganda Live segna 777.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Tv8 Robin Hood – Principe dei ladri viene visto da 369.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Little Big Italy cattura 474.000 spettatori con il 3% di share.