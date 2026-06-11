Ascolti Tv di ieri 10 giugno: vince Super Karaoke (19.6%), il film Dino Zoff fermo al 10.6%

Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 10 giugno. In onda su Rai1 il film Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro si è scontrato contro la seconda puntata di Super Karaoke, il nuovo show condotto da Michelle Hunziker su Canale5. Ecco tutti i dati Auditel.

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Nuova sfida negli ascolti tv realizzati dalle ammiraglie Rai e Mediaset mercoledì 10 giugno. Rai1 ha trasmesso il film Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro che si è scontrato con la seconda puntata di Super Karaoke, il nuovo show musicale affidato a Michelle Hunziker e andato in onda su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste durante la prima serata di mercoledì 10 giugno.

Vince Super Karaoke sul film Dino Zoff

In prima serata Rai1 ha proposto il film Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro, docufiction che ripercorre la vita e la carriera del portiere diventato campione del mondo con l’Italia nel 1982. Il film ha perso la gara agli ascolti tv con la seconda puntata di Super Karaoke, storico formata che torna in onda su Canale5 in una veste completamente rinnovata. A condurlo Michelle Hunziker che ha accolto sul palco ospiti come Sal Da Vinci, Serena Brancale, Anna Tatangelo e Francesco Renga. A sintonizzarsi su Rai1 sono stati 1.551.000 spettatori con il 10.6% di share, mentre Canale5 ha vinto la prima serata con il 19.6% di share con 2.094.000 spettatori complessivi.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Come di consueto, anche mercoledì 10 giugno si è consumata la consueta sfida nell’access prime time tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Affari Tuoi di Stefano De Martino. Continuano a mantenersi equilibrati i confronti in tale prestigiosa fascia tra Canale5 e Rai1, con spettatori quasi equamente divisi tra i due format più seguiti della televisione italiana. Nella serata di ieri a sintonizzarsi su Rai1 sono stati 4.139.000 spettatori per uno share totale complessivo del 23%. Canale5, invece, ha totalizzato 4.427.000 spettatori pari al 24.7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo adesso che cosa è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 è andata in onda la prima puntata della prima stagione della serie tv La sottile linea della vendetta che ha interessato 662.000 spettatori con il 4.4% di share. Rai3 ha invece trasmesso un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che ha mantenuto costanti i suoi dati con 1.267.000 spettatori e il 9.3% di share. Su Italia1 è andato in onda un nuovo episodio della miniserie The Assassin, seguito da 572.000 spettatori con il 4.4% di share. Rete4 ha investito sull’approfondimento con Realpolitik che ha convinto 521.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 è andato in onda in replica Lezioni di mafie, visto da 679.000 spettatori con il 4.6% di share. Tv8 ha trasmesso Quattro matrimoni che ha intrattenuto 418.000 spettatori con il 3.2% di share. Sul Nove è andato in onda il film Femmine contro maschi, visto da 474.000 spettatori con il 3.3% di share. Il 20 ha trasmesso Knockout – Resa dei conti ha interessato 298.000 spettatori con l'1.8% di share. Su Rai4 è andato in onda Delitti in Paradiso che ha fatto registrare 350.000 spettatori con il 2.2% di share.