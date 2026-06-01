Ascolti TV ieri 31 maggio, chi ha vinto tra Meglio tardi che mai, Racconto di una notte e Fuori dal coro: dati in aggiornamento

Chi ha vinto tra il film di Rai1 del ciclo Purché finisca bene e la serie turca Racconto di una notte proposta da Canale5. Su Rete4, l’ultima puntata di Fuori dal Coro con Mario Giordano. In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I dati in aggiornamento.

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Gli ascolti TV di ieri, domenica 31 maggio, in aggiornamento. Rai1 ha trasmesso il film Meglio tardi che mai del ciclo Purché finisca bene. Canale5 ha lasciato spazio a Racconto di una notte. Su Rete4 l'ultima puntata di Fuori dal coro. In access prime time spazio alla sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

I dati Auditel saranno disponibili dopo le ore 16:00 di lunedì 1 giugno. A seguito dell'aggiornamento dei sistemi di produzione, saranno necessarie alcune verifiche prima della diffusione dei dati di ascolto. Da qui è scaturita la variazione che interesserà la prima settimana di giugno. Come dicevamo, oggi i dati usciranno alle ore 16. Dal 2 al 7 giugno alle ore 12.

La sfida della prima serata di domenica 31 maggio. Su Rai1 in onda Meglio tardi che mai, film del ciclo Purché finisca bene con Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda, Camilla Filippi, Gabriele Cirilli e Sergio Assisi. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Racconto di una notte. Su Rete4, l'ultima puntata di Fuori dal Coro programma condotto da Mario Giordano.

In access prime time, il confronto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Ad Affari tuoi ha giocato Igor dalla Lombardia che ha accettato l'offerta da 50mila euro. Su Canale5 spazio a una nuova puntata de La ruota della fortuna, quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie The Rookie. Su Rai3 una nuova puntata di Report, programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Italia1 ha lasciato spazio al film Jason Bourne. Su Tv8 in onda il film Bohemian Rhapsody. Su La7, In Onda. Sul Nove, lo spettacolo Samusa' di Virginia Raffaele.