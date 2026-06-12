Ascolti tv di ieri 11 giugno: Messico-Sudafrica stravince (27.1%), cala Montmartre (9.9%)

Gli ascolti tv di giovedì 11 giugno. Su Rai1 spazio ai Mondiali di Calcio con la partita Messico-Sud Africa, mentre su Canale 5 è andata in onda la fiction Montmartre. Salta la sfida nell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

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Gli ascolti tv di giovedì 11 giugno. Il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori diverse opportunità tra sport, programmi di intrattenimento, informazione, film e fiction tv. In prima serata su Rai1 spazio alla prima partita dei Mondiali di calcio, che ha visto scontrarsi Messico e Sudafrica al Mexico City Stadium. Su Canale 5, invece, è stata trasmessa una nuova serie Montmartre, che ha già conquistato il pubblico di Mediaset. Nell'access prime time non si è consumata la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, proprio per lasciare spazio ai Mondiali.

La prima serata: i Mondiali tra cerimonia e partita su Rai1

Anche se l'Italia non si è qualificata per i Mondiali, gli italiani restano profondamente appassionati di calcio, ragion per cui la visione delle partite resta comunque un rito collettivo, in mancanza degli Azzurri si punterà ad altre squadre per cui tifare. Non poteva mancare la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026, con l'esibizione di Shakira e conseguente gaffe della Rai che ha dato la linea al Tg1 prima del previsto, interrompendo la messa in onda. In prima serata su Rai1, quindi, è andata in onda la prima partita della Coppa del Mondo Fifa 2026, in cui Messico e Sudafrica si sono sfidati, con la vittoria della prima sulla seconda nazionale in gara. La partita è stata vista da 4.758.000 spettatori con il 27.1% di share.

Su Canale 5, invece, spazio alla nuova serie acquisita da Mediaset, ovvero Montmartre, che ha già incuriosito una certa parte del pubblico che, ormai, è avvezzo alle novità della rete ammiraglia di Cologno Monzese che, infatti, offre ai telespettatori sempre nuovi racconti. La fiction, però, non va oltre i 1.328.000 spettatori con uno share del 9.9%.

Nessuna sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Per lasciare spazio ai Mondiali, con l'inizio della partita alle 20:35 non si è consumata la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i due game show che reggono la fascia dell'access prime time. Senza Stefano De Martino, quindi, Gerry Scotti ha totalizzato: 4.691.000 spettatori pari al 24.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 La Sottile Linea della Vendetta è stata vista da 555.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia1 Sarabanda Celebrity è la scelta di 933.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Overland registra 735.000 spettatori e il 4.6% di share. Su Rete4 Quarto Grado segna 1.122.000 spettatori il 9.7% di share. Su La7 Piazzapulita è stato visto da 863.000 spettatori e il 7.1% di share. Su Tv8 Io prima di te cattura l'attenzione di 479.000 spettatori e il 3.1% di share. Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show raduna 479.000 spettatori con il 3.2%.