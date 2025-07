Ascolti TV giovedì 17 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island 2025 e Don Matteo 13

La prima serata di ieri, giovedì 17 luglio, ha offerto agli spettatori serie tv, film e programmi di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso la replica di Don Matteo 13. Canale5 ha lasciato spazio alla terza puntata di Temptation Island 2025, programma condotto da Filippo Bisciglia. In access prime time la sfida tra Techeteche Top Ten con Bianca Guaccero e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di giovedì 17 luglio.

La sfida degli ascolti TV tra Don Matteo 13 e Temptation Island 2025

Nella prima serata di ieri, giovedì 17 luglio, Rai1 ha trasmesso la replica di una puntata di Don Matteo 13. La serie tv con Terence Hill, Raoul Bova, Nathalie Guetta e Nino Frassica si è fermata a 1.798.000 spettatori pari al 12.8% di share. Canale5 ha proposto la terza puntata di Temptation Island 2025. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia, gli spettatori hanno assistito al falò di confronto tra Sonia M e Alessio. I due si sono lasciati. La puntata ha fatto il pieno di ascolti, attestandosi come programma più visto con 3.489.000 spettatori e il 29.2% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il telefilm Delitti in paradiso, che è stato seguito da 696.000 spettatori con il 5.1% di share. Rai3 ha proposto il film L'erede, che ha registrato 647.000 spettatori con il 4.5% di share. Italia1 ha lasciato spazio a Mortal Kombat. Il film con Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim e Mehcad Brooks ha interessato 648.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rete4 in onda The italian job. Il film con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green e Jason Statham è stato seguito da 688.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7, l'approfondimento di In onda ha interessato 747.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Tv8, il film Rocky II è stato seguito da 337.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove, lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo ha registrato 399.000 spettatori con il 2.7% di share.

Boom de La ruota della fortuna contro Techeteche Top Ten

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Techeteche Top Ten. Il programma condotto da Bianca Guaccero è stato seguito da 2.011.000 spettatori con il 13.4% di share. Su Canale5 in onda La ruota della fortuna con Gerry Scotti, che ha registrato un boom di ascolti con 3.839.000 spettatori e il 25.4% di share. Si è riconfermato campione Andrea Siciliano.