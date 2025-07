Sonia M. e Alessio a Temptation litigano come in tribunale, poi lui la lascia: “Mi hai squarciato l’anima”

Nella puntata di Temptation Island in onda giovedì 17 spazio al confronto tra luglio Sonia M. e Alessio. I due, entrambi avvocati, si affrontano come se fossero in tribunale e decidono di uscire dal programma separatamente. “Hai preso un bisturi e mi hai squarciato l’anima senza anestesia” la confessione di lei nel corso della loro lunga discussione.

Dopo il primo rifiuto di Sonia M. per il falò di confronto con Alessio, il secondo tentativo del fidanzato va a buon fine. L'acceso e concitato faccia a faccia tra loro va in onda nella puntata di Temptation Island trasmessa giovedì 17 luglio. Alla fine, i due lasciano il programma separatamente.

Sonia M. accetta il falò di confronto con Alessio

Il faccia a faccia tra Sonia M. e Alessio è stato particolarmente accesso, affrontato dai due quasi come fosse un processo in tribunale. "Rimandare non serve più a niente. È arrivato il momento di guardarci negli occhi" dice Sonia M. a Filippo Bisciglia, accettando di incontrare il suo fidanzato. Giunti al momento del confronto, l'avvocata chiede al suo compagno se abbia "coscienza" delle dichiarazioni fatte durante il programma. A ferire profondamente la donna, le parole di lui: "non so se amo ancora Sonia o se non l'ho mai amata e ho confuso il sentimento dell'amore con la gratitudine e la protezione". Alessio, però, si difende dicendo di aver adottato la "formula dubitativa": "Il dubbio contiene sia il si che il no, il dubbio può avere sia una risposta affermativa che negativa. Ti sei fatta fregare da un dubbio". Sonia M. insiste:

Non fare la parte dell'arrabbiato, tu hai preso un bisturi e mi hai squarciato l'anima senza anestesia. Sentirti dire che non mi hai mai amata e che stavi con me per gratitudine… In questo percorso dovevi capire se mi amavi o no?

Alessio, però, sembra concentrarsi più sulla sua impossibilità di aver potuto intraprendere il viaggio nei sentimenti fino in fondo:

Come posso capire se la amo, se non ho avuto modo di mettermi alla prova durante il percorso? Se vivo sempre a stretto contatto con lei, non ho occasioni reali per tradirla, per interagire con altre persone e vedere come reagisce lei in quelle situazioni.

Sonia M. si dice offesa da lui "nella sua dignità di donna e professionista", aggiungendo come sia statao "spietato e meschino" nei suoi confronti. Infine, gli dice che ha paura dei suoi occhi: "Sentirti dire che hai il tarlo delle donne e che non provi attrazione per me sono state delle coltellate. Speravo che Temptation avrebbe appianato le differenze tra noi". Dal canto suo, Alessio dice di essere stato condannato "per la sua autenticità": "La gratitudine e il senso di protezione non sono sentimenti inferiori all'amore. Quando parlo di protezione, intendo dire che sarei stato disposto a farmi ammazzare per difenderti".

Alessio lascia Sonia M.: "Non mi hai permesso di farmi sciogliere i dubbi"

Verso la fine del confronto, Sonia M. trae le sue conclusioni: "Sei furioso perché dici che non ti ho permesso di sciogliere il dubbio, ma in base alle tue parole quel dubbio lo avevi già sciolto. Una donna come me, con il mio spessore, non merita questo trattamento". Alessio replica ribadendo che ha deciso di tornare a casa proprio perché Sonia non gli ha dato modo di chiarire del tutto i suoi sentimenti: "Io non posso vivere la vita così" Sonia lo interrompe, definendo le sue parole un ricatto: "Pretendevi che io ingoiassi questi rospi e accettassi l’umiliazione. Non mi hai mai amato veramente. Dopo otto anni ancora non sai cosa provi? Volevi solo concretizzare le tue tentazioni. Una donna come me non può avere paura di ventenni". Alessio prova a difendersi: "Io sarei riuscito a resistere, e magari avrei aiutato anche gli altri. È stato il tuo orgoglio a giocarti un brutto scherzo".

E Sonia, rivolgendosi a Filippo Bisciglia: "Io credo di meritare una persona sicura del proprio sentimento. Speravo che stasera fosse meno arrabbiato, che tentasse almeno un minimo di recuperare". Ma Alessio scuote la testa: "Non mi conosci abbastanza. Sapevi che mi dovevi lasciare fare questa esperienza". Infine annuncia di voler intraprendere un percorso psicologico. Sonia chiude il falò con profonda amarezza: "È una delusione enorme. Non mi aspettavo tutta questa rabbia. È come se non avesse nemmeno compreso la gravità di ciò che ha detto".