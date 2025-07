Chi è Andrea Siciliano, il campione de La ruota della fortuna: quanti soldi ha vinto e come li spenderà

Andrea Siciliano è il campione in carica de La ruota della fortuna 2025. Vent'anni, originario di Varese, in sole tre puntate si è già portato a casa più di 50mila euro. Il conduttore Gerry Scotti ha spesso rimarcato l'innegabile abilità del concorrente di mettere tutte le lettere al loro posto e di dare la soluzione con estrema rapidità. Vediamo chi è Andrea Siciliano e cosa farà con i soldi vinti.

Chi è Andrea Siciliano, il campione è uno studente di vent'anni

Andrea Siciliano è il campione in carica de La ruota della fortuna. Da tre puntate, precisamente da lunedì 14 luglio, sta sbaragliando tutti i suoi avversari. È originario di Varese e ha vent'anni. Ha frequentato il liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese e oggi è uno studente di Ingegneria chimica presso il Politecnico di Milano. È fidanzato. In studio si è fatto accompagnare dalla sorella nelle prime due puntate e dalla madre nella terza.

Ha già vinto più di 50mila euro: cosa farà con i soldi

Andrea Siciliano, nell'arco di tre puntate, si è già portato a casa più di cinquantamila euro. Vediamo il dettaglio delle somme vinte dal concorrente:

nella puntata di lunedì 14 luglio ha vinto 9800 euro;

nella puntata di martedì 15 luglio ha vinto 24.300 euro;

nella puntata di mercoledì 16 luglio ha vinto 21.100 euro.

Dunque, il campione de La ruota della Fortuna ha già vinto 55.200 euro. Quando il conduttore Gerry Scotti ha chiesto ad Andrea Siciliano cosa farà con i soldi, il concorrente non ha avuto dubbi: "Li userò per l'Università e magari per fare qualche viaggio". Il campione ha confidato più volte il desiderio di viaggiare un po', ma solo dopo avere completato gli studi universitari. Gli piacerebbe partire insieme alla sua fidanzata. Non è detto che non riesca ad aggiudicarsi il viaggio alle Maldive che è tra i premi in palio nel programma La ruota della fortuna.