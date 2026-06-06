Enzo perde 200mila euro a La ruota della fortuna per un centimetro: la busta fortunata era accanto alle sue

È stata una partita da manuale quella che ha permesso a Enzo di diventare il nuovo campione de La Ruota della Fortuna. A partire da metà partita, il concorrente è riuscito a sbaragliare la concorrenza, ma all’ultimo gioco è riuscito a portare a casa solo 5mila euro.

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È stata una partita da manuale quella che ha permesso a Enzo di diventare il nuovo campione de La Ruota della Fortuna. Il concorrente è riuscito a scalzare il campione in carica Gianluca, cominciando la sua partita in sordina, addirittura non notato dal conduttore Gerry Scotti, che lo aveva inizialmente sottovalutato. E invece, a partire dal momento in cui l’uomo è riuscito a mettere le mani sulla ruota, ha dimostrato di avere la stoffa del campione, sbaragliando la concorrenza.

Lo ha fatto a partire dal round con il quale il programma dell’access prime time di Canale 5 ha messo in palio il "maialino", il salvadanaio con il jackpot che questa sera è arrivato a contenere oltre 50mila euro. Dal momento in cui ha avuto la possibilità di girare la ruota, Enzo ha inanellato una conquista dopo l’altra. È riuscito a uscire vincente da quasi tutte le manche successive e a dimostrare di meritarsi la possibilità di conquistare il nuovo titolo.

Enzo è arrivato alla Ruota delle Meraviglie, la parte finale del gioco, con una cifra conquistata di tutto rispetto: oltre 23mila euro, che gli hanno consentito di diventare il campione della puntata. Purtroppo però la parte finale della puntata del 5 giugno de La Ruota della Fortuna non si è dimostrata all’altezza della bravura mostrata da Enzo. L’uomo è riuscito a indovinare la frase nascosta dietro due tabelloni su tre e a illuminare di verde la busta numero uno e quella numero tre.

Purtroppo, la cifra più alta della serata si nascondeva dietro la busta numero due, che conteneva un assegno da 15mila euro. Le due rimaste in dotazione a Enzo contenevano solo 100 euro e 5mila euro. Il concorrente è stato quindi costretto ad accontentarsi della busta da 5mila euro, che ha portato la sua vincita complessiva a poco più di 28mila euro.

Ma la beffa era dietro l’angolo ed è diventata evidente quando Samira Lui ha raggiunto la Ruota delle Meraviglie per dimostrare al pubblico che anche questa sera la busta da 200mila euro era regolarmente nascosta tra quelle disponibili: a sorpresa, però, si trovava proprio accanto a quelle che Enzo aveva avuto la possibilità di aprire. Un solo centimetro più in là e il concorrente avrebbe portato a casa il premio più alto messo a disposizione dal programma. Ma Enzo avrà la possibilità di rifarsi con la puntata di domani.