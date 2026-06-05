La Ruota della Fortuna, il campione piange e Scotti si commuove: “Siamo abituati a giudicare male i giovani”

Nella partita del 4 giugno de La Ruota della Fortuna, Scotti non riesce a trattenere la commozione davanti all’emozione del campione: “Siamo abituati a un giudizio sulla nostra gioventù che è distorto”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Ruota della Fortuna ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del 4 giugno de La Ruota della Fortuna si chiude con le lacrime del nuovo campione Gianluca e la commozione di Gerry Scotti. Il concorrente di Fiumicino, receptionist in un albergo, conquista il titolo battendo la campionessa Ludovica e la sfidante Carmela, poi si lascia andare all’emozione. Scotti lo accompagna con parole sincere: “La tua commozione ci fa piacere. In un mondo dove l’uomo deve sempre far vedere di essere macho, anche in un gioco come il nostro, vedere le lacrime per una vittoria ci fa piacere”.

La partita del 4 giugno

La serata si era aperta nel segno dell’intrattenimento, con i Fortuna Five sulle note di Lady Marmalade e Scotti subito pronto alla battuta: “Una canzone proibita negli anni ’70. Anzi, buonanotte”. Poi l’ingresso di Samira Lui, stuzzicata dal conduttore per l’abito con fiocco e strascico, e il siparietto sui ricordi sportivi: lei racconta salto in lungo, ostacoli e giavellotto; lui replica: “Io ho provato il salto del pasto, ma non ci sono mai riuscito”.

In gara, la neo campionessa Ludovica parte con il peso dei 20.500 euro vinti nella puntata precedente, ma la sfida si complica subito. Nel “Giramondo” è Gianluca a indovinare “Bombacha”, i pantaloni larghi dei gauchos argentini, approfittando di un’incertezza della campionessa. Carmela si prende invece il “Round Musicale” e balza momentaneamente in testa con 3.100 euro.

La partita cambia volto nel segmento dedicato ai libri, “Se la sai raddoppi”, dove Gianluca trova la soluzione sul miele e riesce anche a raddoppiare, salendo a 11.600 euro. Samira ne approfitta per raccontare l’infanzia tra le api e il profumo della cera nella cantina della nonna. Scotti risponde con la sua memoria parallela: “Io avevo la stessa emozione in cantina da mio nonno, ma per il Barbera e i salami appesi”.

Carmela torna in corsa nel “Round Express”, centrando il filotto e arrivando a 9.100 euro, ma l’ultimo round ribalta definitivamente la serata. Sul tabellone “Le corde” è ancora Gianluca a trovare la soluzione decisiva, salendo a 21.100 euro e diventando nuovo campione.

La commozione di Gianluca

Nel gioco finale, “La Ruota delle Meraviglie”, il suo percorso continua senza sbavature: tre frasi indovinate sul tema “Salame”, tre buste verdi conquistate, un weekend a Gardaland e poi la scelta decisiva. Dopo aver cambiato busta, Gianluca trova 15mila euro e chiude la puntata con 36.100 euro complessivi.

A quel punto le lacrime tornano, e Scotti scherza teneramente: “Questo ragazzo lo facciamo piangere ogni due per tre”. Per una sera la ruota gira forte, ma il momento più potente resta quello meno spettacolare: un campione che si commuove e un conduttore che gli dà il permesso di farlo. E Scotti che chiosa così: "Quando vediamo i ragazzi giovani così teneri siamo felici, siamo abituati a un giudizio sulla nostra gioventù che è distorto. Ci sono tanti bravi ragazzi come lui".