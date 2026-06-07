La Ruota della Fortuna del 6 giugno, Scotti dopo la vittoria di Enzo: “Per molte famiglie è una cifra da capogiro”

Gerry Scotti accoglie la commozione della figlia del campione della puntata, commossa dopo la vittoria di suo padre: “Noi siamo abituati a commuoverci solo di fronte alle grandi cifre”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Ruota della Fortuna ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche sabato 6 giugno è arrivato puntuale l'appuntamento con La Ruota della Fortuna, uno dei programmi di maggior successo della stagione che continuerà a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 per tutta l'estate. Nel corso dell'appuntamento del 6 giugno una nuova sfida tra tre concorrenti: il campione Enzo, reduce dalla vittoria di 28mila euro circa, sfidato da Fabiana e Salvatore.

Gerry Scotti scherza subito con Samira Lui al momento della discesa in studio di quest'ultima, premiata come personaggio dell'anno a Tv Talk poche ore prima con tanto di ringraziamenti e sua madre e suo padre: "Anche se la vita non ci ha permesso di condividere il cammino". Scotti commenta l'abito di Samira Lui con ironia: "Non ho commenti, ormai siamo giunti a fine settimana, vedo che fa correttamente i miei passi, il regista sottolinea che io sono il coreografo della trasmissione. C’è il mio assistente, Valeriano, che fa il lavoro più umile, io però ideo tutti i tuoi balletti, anche tutti i tuoi vestiti". Samira commenta: "Anche costumista", lui ribatte: "Sono costumista dentro".

La partita del 6 giugno

In uno dei primi giochi, il "Round Musicale", arriva poi un siparietto che riguarda Mahmood, protagonista della soluzione in relazione alla sua canzone Tuta Gold". A tal proposito Scotti ricorda di avere fatto un balletto con la tuta gold su Instagram e di avere raccolto 5 milioni di visualizzazioni. Il conduttore aggiunge: "Adoro Mahmood, l’ho anche presentato sul palco, lui si ricordava della mia buffa interpretazione, io non avevo capito ‘5 cellulari’, io cantavo ‘5 cereali'". Samira commenta: "Dopo i cileni ripieni di zucchero i 5 cereali".

Leggi anche Enzo perde 200mila euro a La ruota della fortuna per un centimetro: la busta fortunata era accanto alle sue

Il campione della serata, intanto, è in ogni caso protagonista della partita, prima a causa di una Bancarotta pescata nel corso del round dedicato al regno degli anima, poi superando indenne il Round Jackpot, dove a dare la soluzione è lo sfidante Salvatore, senza però riuscire ad agguantare il bottino da oltre 50mila euro, poi riuscendo a dare la soluzione nel corso del gioco "Se la sai raddoppi", cosa che gli consente di restare in testa al gioco.

Enzo si conferma campione

Si giunge quindi al "Triplete", a tema "Spirito", dove a dare la soluzione è proprio Enzo, che quindi si conferma campione anche questa sera, dando l’ultima soluzione e salendo a 17.900 euro. Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a indovinare tre frasi a tema "Offerta".

Ma le cose non vanno benissimo, perché Enzo sbaglia le prime due risposte, ma rifacendosi con la terza, conquistandosi così una busta verde da aprire, che contiene 10mila euro e, sommandosi al resto della vincita, porta il campione a una vincita complessiva di oltre 56mila euro. Vicino ad Enzo c'è la figlia, commossa, dettaglio che Scotti commenta così: "Noi siamo abituati a commuoverci solo di fronte alle grandi cifre, ma dobbiamo ricordarci qual è la situazioni in tantissime famiglie italiane, questa è una cifra da capogiro", anche Samira Lui ha gli occhi lucidi. Gerry si avvicina alla ragazza e le dice: "Lo vuoi il fazzoletto dello zio? Eccolo qua, ce l’ho sempre, solitamente piango io".