Anthea diventa campionessa della Ruota della Fortuna, Scotti: “È la più giovane di sempre, ha 22 anni”

Anthea diventa campionessa scalzando Alessandro. È la più giovane concorrente a guadagnare il titolo, infatti ha solo 22 anni, come ricorda anche Gerry Scotti.

I tre concorrenti per la puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 1 giugno sono Anthea, Alessandro e Nadia. Come di consueto si sfidano ad ogni manche, tentando con un po' di slancio di conquistare gli spicchi che compongono la ruota. Ad Alessandro va decisamente meglio che alle sue colleghe che, infatti, riesce ad accalappiarsi il Jackpot nell'omonimo segmento di partita guadagnando 34mila euro. Un sogno che, però, dura poco visto che a condurre il gioco è Anthea che, infatti, diventa la campionessa.

Anthea diventa campionessa

È un segreto culinario a fare la fortuna di Alessandro, da Napoli, campione de La Ruota della Fortuna. Nella puntata di lunedì 1 giugno, il medico laureato in biologia riesce a conquistare il maialino con 34mila euro nella manche del game show che chiamato Jackpot, proprio perché i concorrenti possono provare ad aggiudicarselo, ma purtroppo quello stesso gruzzoletto gli viene strappato, poco dopo, dalle mani. A soffiargli il titolo e quindi anche la vittoria è Anthea che, infatti, una manche dopo l'altra guadagna terreno finendo per guadagnare, dopo aver indovinato il Triplete su Marylin Monroe, in occasione del centenario dalla sua nascita, ben 19.200 euro. Una bella cifra che la porta dritta alla Ruota delle Meraviglie. Gerry Scotti, quindi, si complimenta: "Abbiamo avuto concorrenti giovani, ma mai così giovani, 22 anni è un bel record. È la campionessa più giovane della Ruota della Fortuna".

Anthea accetta il contenuto della seconda busta

Arrivata alla fase finale della puntata, quella in cui deve indovinare le frasi legate all'argomento della manche, Anthea deve poi prendere una decisione finale, quale delle tre buste scegliere, dal momento che ha indovinato tutte e tre le frasi. Prima di iniziare, però, Scotti le chiede se il ragazzo con lei in studio fosse il suo fidanzato: "Sì, si chiama Aaron" e rivolgendosi a lui chiede se il loro amore è nato all'università: "Sì, solo che io sto facendo la magistrale in fisica delle particelle e lei la triennale, siamo entrambi fisici". Scotti ironizza sulla complessità della materia e aggiunge: "A me piacciono un sacco i ragazzi che studiano, bisogna trovare solo il posto per farli lavorare". Dopo questa breve parentesi è il momento di aprire le buste: la prima contiene 5mila euro, che Anthea decide di rifiutare, ma accetta il contenuto della seconda, che è diecimila euro. Il totale che porta a casa è di 29.200 euro, nella terza busta, che ha deciso di non aprire, avrebbe trovato 20mila euro.