La Ruota della fortuna di ieri 23 maggio: Sonia ha vinto la puntata con 5mila euro e il cambio della busta

Nella puntata del 23 maggio de La Ruota della Fortuna, Sonia si è confermata campionessa per la terza serata consecutiva. Con due risposte su tre indovinate al round finale e la scelta di cambiare busta, ha vinto 5mila euro. Il suo montepremi totale è al momento di 48.200 euro.

Sonia, Angela e Fabio sono stati i protagonisti della puntata del 23 maggio de La Ruota della Fortuna. La prima è la campionessa in carica, che nel programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui aveva vinto 5mila euro. La seconda concorrente è originaria di Cosenza e lavora come insegnante di lettere, mentre Fabio vive a Milano ed è un ex giocatore di basket di serie A. Al termine della partita, Sonia si è confermata campionessa e ha aggiunto 5mila euro al suo montepremi totale.

La partita di Sonia, Angela e Fabio a La Ruota della Fortuna

La prima manche è stata il Giramondo ed è Sonia a conquistarla, guadagnando temporaneamente mille euro. La seconda parola da indovinare riguardava il regno degli animali, in particolare la tartaruga marina: questa volta, a conquistare il punto per un soffio, è stato Fabio. Round musicale a tema Loredana Bertè, che permette ad Angela di entrare in gioco, anche se non con molta fortuna. Il round del jackpot e quello successivo hanno portato Sonia un passo avanti rispetto agli sfidanti, avvicinandola sempre di più al round finale. Ma è bastato poco per ribaltare gli equilibri del gioco e in una sola mossa Angela è arrivata a 9.800 euro, fino a quando una bancarotta non ha di nuovo rimescolato gli equilibri.

Il round finale e quanto ha vinto Sonia

Alla fine dei round è stata Sonia, per la terza serata consecutiva, ad affrontare il gioco finale de La Ruota delle Meraviglie. La concorrente ha indovinato due parole su tre a tema cintura, stupendo Gerry Scotti per la sua preparazione. "Stasera è in forma", ha infatti commentato il conduttore. La campionessa ha scelto di scoprire il contenuto della busta numero 1, che aveva un valore di 15mila euro. Tuttavia, dopo essersi confrontata con l'amica, ha scelto di cambiarla con la numero 2. All'interno 5mila euro, cifra che Sonia ha quindi vinto nella puntata del 23 maggio. La sua vincita totale, attualmente, è di 48.200 euro in tre sere.