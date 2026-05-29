Clamoroso ribaltone a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: “Incredibile, l’avete regalata”

Finale “truculento” per la puntata de La Ruota della Fortuna del 28 maggio, con un ribaltone clamorosa della nuova campionessa Giorgia, che arriva al gioco finale dopo un triplete impensabile.

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Un esito clamoroso per la partita de La Ruota della Fortuna del 28 maggio. Qualcosa che ha sorpreso lo stesso conduttore, Gerry Scotti, il quale si è ritrovato davanti a un ribaltone improvviso a un passo dall'atto finale della puntata, grazie a una soluzione che nessuno dei tre concorrenti è riuscito a risolvere fino alla fine.

Una puntata tradizionale del programma dell'access prime time di Canale 5, con i concorrenti Mario, Claudio e Giorgia che si sono contesi l'accesso alla parte finale per l'intera partita. In particolare Mario e il campione Claudio hanno conservato un discreto vantaggio su Giorgia, dando l'impressione di essere i candidati a giocarsi l'accesso all'atto finale. Così è stato, in effetti, fino al penultimo gioco, quando si è verificata una circostanza decisamente anomala rispetto alla storia recente del programma.

Il suggerimento della soluzione era "horror" e i tre concorrenti si sono rimbalzati il testimone andando a comporre, chiamata dopo chiamata, la frase finale. A un certo punto Giorgia, fino a quel momento in svantaggio, ha chiamato una consonante che le ha permesso in un attimo di ribaltare la situazione del montepremi, balzando in testa. Quando la frase sembrava essere arrivata a chiusura, l'assist perfetto è giunto sui piedi di Claudio, che doveva solo appoggiare la palla in porta, ma ha clamorosamente sbagliato, non riuscendo a individuare l'ultima parola della frase "truculento", che è diventato il cruccio di tutti e tre i concorrenti. Nessuno infatti è riuscito a indovinarla, fino a quando non è stata la chiamata di tutte le lettere a completarla. L'occasione è capitata proprio a Giorgia, che non ha dovuto fare altro che leggere la frase scritta nella sua interezza: occhi chiusi per le scene truculente.

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Una situazione incredibile davanti alla quale lo stesso Scotti non è rimasto indifferente: "Una cosa del genere non era mai successa, gliel'avete regalata", dice a Mario e Claudio che vengon eliminati, è toccato a Giorgia potersi giocare la partita finale, con un montepremi di oltre 50mila euro. La concorrenta, giunta a "La Ruota delle Meraviglie", deve indovinare tre frasi a tema "Scrittura". Giorgia sbaglia la seconda, il conduttore invece rivela di averla indovinata in pieno. La campionessa dà comunque la prima e la terza risposta esatta, così da avere due buste verdi, Gerry rivela subito il contenuto di quella rossa, pari a 15 mila euro. Il papà della donna la invita ad aprire la numero 3, lei decide di ascoltarlo, Scotti tergiversa: "Eppure i papà non sono più quelli.. No, stava scherzando il papà, ti ha fatto un bello scherzo", ci sono infatti 100 euro, lei non può quindi che cambiarla e passare alla numero 1, dove ci sono 5 mila euro, così da arrivare a 56.500 euro.