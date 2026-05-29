Clamoroso ribaltone a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: “Incredibile, l’avete regalata”
Un esito clamoroso per la partita de La Ruota della Fortuna del 28 maggio. Qualcosa che ha sorpreso lo stesso conduttore, Gerry Scotti, il quale si è ritrovato davanti a un ribaltone improvviso a un passo dall'atto finale della puntata, grazie a una soluzione che nessuno dei tre concorrenti è riuscito a risolvere fino alla fine.
Una puntata tradizionale del programma dell'access prime time di Canale 5, con i concorrenti Mario, Claudio e Giorgia che si sono contesi l'accesso alla parte finale per l'intera partita. In particolare Mario e il campione Claudio hanno conservato un discreto vantaggio su Giorgia, dando l'impressione di essere i candidati a giocarsi l'accesso all'atto finale. Così è stato, in effetti, fino al penultimo gioco, quando si è verificata una circostanza decisamente anomala rispetto alla storia recente del programma.
Il suggerimento della soluzione era "horror" e i tre concorrenti si sono rimbalzati il testimone andando a comporre, chiamata dopo chiamata, la frase finale. A un certo punto Giorgia, fino a quel momento in svantaggio, ha chiamato una consonante che le ha permesso in un attimo di ribaltare la situazione del montepremi, balzando in testa. Quando la frase sembrava essere arrivata a chiusura, l'assist perfetto è giunto sui piedi di Claudio, che doveva solo appoggiare la palla in porta, ma ha clamorosamente sbagliato, non riuscendo a individuare l'ultima parola della frase "truculento", che è diventato il cruccio di tutti e tre i concorrenti. Nessuno infatti è riuscito a indovinarla, fino a quando non è stata la chiamata di tutte le lettere a completarla. L'occasione è capitata proprio a Giorgia, che non ha dovuto fare altro che leggere la frase scritta nella sua interezza: occhi chiusi per le scene truculente.
Una situazione incredibile davanti alla quale lo stesso Scotti non è rimasto indifferente: "Una cosa del genere non era mai successa, gliel'avete regalata", dice a Mario e Claudio che vengon eliminati, è toccato a Giorgia potersi giocare la partita finale, con un montepremi di oltre 50mila euro. La concorrenta, giunta a "La Ruota delle Meraviglie", deve indovinare tre frasi a tema "Scrittura". Giorgia sbaglia la seconda, il conduttore invece rivela di averla indovinata in pieno. La campionessa dà comunque la prima e la terza risposta esatta, così da avere due buste verdi, Gerry rivela subito il contenuto di quella rossa, pari a 15 mila euro. Il papà della donna la invita ad aprire la numero 3, lei decide di ascoltarlo, Scotti tergiversa: "Eppure i papà non sono più quelli.. No, stava scherzando il papà, ti ha fatto un bello scherzo", ci sono infatti 100 euro, lei non può quindi che cambiarla e passare alla numero 1, dove ci sono 5 mila euro, così da arrivare a 56.500 euro.