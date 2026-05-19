50 sfumature di grigio a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti finge di non averlo letto: “È un libro sui colori?”

A La Ruota della Fortuna arriva un tabellone dedicato a “50 sfumature di grigio”, il libro di E. L. James che racconta la storia d’amore e passione tra Christian Grey e Anastasia Steele. Libro che Gerry Scotti finge di non avere letto.

Sono le 21.15 circa a La Ruota della Fortuna. Siamo ancora in piena fascia protetta, a breve è attesa la finalissima del Grande Fratello Vip, ma a spuntare in trasmissione è un tabellone dedicato a “50 sfumature di grigio”, il libro scandalo scritto da E. L. James che racconta la storia d’amore e passione tra il tormentato miliardario Christian Grey e Anastasia Steele.

Il conduttore Gerry Scotti, probabilmente proprio in riferimento all’orario di messa in onda, si diverte a stuzzicare i concorrenti e Samira Lui in studio: "50 sfumature di grigio è un libro sui colori? Io non l’ho letto", chiede divertito, provocando un’alzata di spalle della sua "socia" – è così che Gerry definisce Samira – che evidentemente conosce bene i contenuti del romanzo.

Il tabellone scorre e, mentre i concorrenti provano a ricomporre la frase da indovinare, qualcuno nel pubblico rumoreggia. Così Gerry, lasciando intendere di conoscere il libro e i suoi contenuti, commenta: "Nel pubblico qualcuno urla. Sarà qualcuno che l’ha letto". E aggiunge poi: "Dopo tanti libri per bambini, è arrivato un romanzo un po’ più particolare".

I concorrenti che provano a indovinare la frase del tabellone che racconta la storia di Mr Grey e di Anastasia, invece, il libro non l’hanno letto. “Io ho visto il film”, commenta la campionessa in carica, che questa sera potrebbe perdere il titolo nella sfida con l’ingegnera Daria, abile nell’indovinare le frasi proposte e già forte di un montepremi che supera i 40mila euro, qualcosa che non accade frequentemente alla Ruota prima di arrivare al gioco finale.

È proprio Daria a indovinare la frase finale. La soluzione era: “L’intensa passione di un tormentato miliardario”. La risposta è corretta e Gerry conclude: “È lui, Mr Grey. Si annoiava… quelli ricchi si annoiano”. E con un altro tabellone, il montepremi incassato da Daria lievita ancora.