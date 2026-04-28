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Grande Fratello Vip 2026

Abbiamo chiesto a Chat GPT chi vincerà il Grande Fratello Vip: sul podio Elia, Volpe, Mussolini e Todaro

Il pronostico dell’intelligenza artificiale sul vincitore dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Sul podio Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro.
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A cura di Daniela Seclì
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Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini Foto: Endemol Shine Italy e Mediaset
Raimondo Todaro, Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini Foto: Endemol Shine Italy e Mediaset
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Grande Fratello Vip 2026

Il Grande Fratello Vip si avvicina alla conclusione. Tra poco più di tre settimane dovremmo conoscere il vincitore del reality condotto da Ilary Blasi. Per il momento, la data della finale è fissata per martedì 19 maggio. I concorrenti ancora in casa sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Paola Caruso, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Abbiamo chiesto a Chat GPT un pronostico. Sul podio: Volpe, Elia e Mussolini. Non è da escludere un colpo di scena firmato da Todaro.

Chat GPT è un chatbot che sfrutta l'intelligenza artificiale per rispondere alle domande degli utenti. Le abbiamo chiesto chi, tra i concorrenti attualmente ancora in gara, sarà in grado di portarsi a casa il montepremi finale. E così, ci ha fornito il suo pronostico basato su "quote e andamento del programma". Rielaborando le informazioni contenute in una serie di fonti presenti sul web, ci ha fornito la sua risposta tracciando il podio delle tre concorrenti che avrebbero più possibilità di vittoria.

Adriana Volpe e Antonella Elia favorite per la vittoria secondo Chat GPT
Adriana Volpe e Antonella Elia favorite per la vittoria secondo Chat GPT

Secondo l'intelligenza artificiale, le favorite sarebbero due: Adriana Volpe e Antonella Elia. Ricordiamo che l'ex ragazza di Non è la Rai è già finalista. Tuttavia, ci sarebbe un terzo nome che potrebbe salire sul podio o addirittura soffiare la vittoria alle due gieffine. Stiamo parlando di Alessandra Mussolini, che viene indicata come "nelle prime posizioni ma più divisiva".

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Raimondo Todaro potrebbe vincere a sorpresa
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E poi c'è il concorrente che, a sorpresa, potrebbe fare il colpaccio. Secondo l'intelligenza artificiale, infatti, il gradimento di Raimondo Todaro sarebbe in crescita negli ultimi giorni. Non resta che attendere la finale del Grande Fratello Vip per scoprire chi sarà il vincitore. Il reality, infatti, è spesso caratterizzato da colpi di scena, soprattutto nelle fasi finali dove il televoto flash può cambiare completamente l'ordine del podio.

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