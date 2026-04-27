Salta il doppio appuntamento con il GF Vip di Ilary Blasi: cambia la programmazione di Canale5

Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip Foto: Ufficio stampa Mediaset

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Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip di questa settimana. Salta il doppio appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il reality di Canale5, dopo la diretta di martedì 28 aprile, tornerà in televisione la settimana prossima. La puntata di venerdì 1 maggio non andrà in onda. Vediamo il palinsesto e la programmazione alternativa di Canale5.

Il Grande Fratello Vip andrà in onda martedì 28 aprile. Salterà, invece, la puntata prevista per venerdì 1 maggio. Il reality condotto da Canale5 evita lo scontro con la lunga notte del Concerto del Primo Maggio proposto da Rai3. Al posto del Grande Fratello Vip andrà in onda il film Il diavolo veste Prada con Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt.

Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip Foto: Ufficio Stampa Mediaset

Quando tornerà in onda il Grande Fratello Vip? Per assistere al nuovo appuntamento in prima serata occorrerà attendere martedì 5 maggio alle ore 21:20. Intanto, la diretta continuerà ad andare in onda regolarmente su Mediaset Infinity. Mentre ci avviciniamo alla finale con passo spedito, il clima nella casa si fa sempre più teso. L'ingresso temporaneo di Valeria Marini ha fatto saltare i nervi ad Antonella Elia. Tra loro sono volate parole grosse. Attriti che, in fondo, non stupiscono dato che il loro rapporto era già compromesso da alcune vicende legali.

Ma non è tutto. A tenere banco negli ultimi giorni è stata la vita sentimentale di Francesca Manzini. La concorrente è finita nell'occhio del ciclone dopo avere rivelato di non essere affatto single, ma di avere una persona fuori dalla casa. Raimondo Todaro, inizialmente, è rimasto colpito da quella che ha vissuto come una mancanza di sincerità nei suoi confronti. Dopo fiumi di lacrime e confidenze notturne, però, Francesca Manzini è riuscita a chiarire con lui.