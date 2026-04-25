GF Vip, Selvaggia Lucarelli a Renato Biancardi: “Se io sono cringe, tu sei uno sfigato” poi tentano di zittirla

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Al Grande Fratello Vip, il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Renato Biancardi. Nei giorni scorsi, il concorrente aveva definito l'opinionista come "la più cringe di tutta Europa". Nel corso della puntata di venerdì 24 aprile, Lucarelli ha colto l'occasione per replicare ma anche per evidenziare alcuni comportamenti che il gieffino ha avuto con Lucia Ilardo. Ma andiamo con ordine.

Selvaggia Lucarelli, in diretta, ha chiesto conto a Renato Biancardi del comportamento ambiguo che riserva da tempo a Lucia Ilardo. I due concorrenti hanno un rapporto fatto di alti e bassi tra avvicinamenti e liti. L'opinionista ha commentato: "Parli dei giochini di Lucia, ma parliamo dei tuoi. Ogni volta che finisce la puntata vai a fare il cazziatone a Lucia, dicendo che non ti ha difeso abbastanza. Cos'hai da frignare?". Quindi gli ha fatto notare come passi dall'evitarla a pretendere che lei continui a difenderlo a spada tratta: "Ma che vuoi da questa ragazza? Tua madre ha detto che non è la ragazza per te, tu l'hai difesa? No, gliel'hai lasciato dire. Lei ti deve difendere, ma tu no?". Poi, la stoccata: "Ogni cosa che ti viene detta è sempre una ferita narcisistica per te".

A questo punto qualcuno, che non è stato inquadrato, ha tentato di zittire l'opinionista. Non è dato sapere se la richiesta di mettere fine al suo intervento sia arrivata dal pubblico o dagli autori, ma la reazione di Selvaggia Lucarelli è stata netta: "No, basta un cavolo scusate. Adesso ce l'ho qua davanti e gliela devo dire una cosa". La conduttrice Ilary Blasi ha commentato: "Più di una gliene hai detta Selvaggia. Vai, sfogati, ti sento nervosa stasera". Lucarelli ha replicato con ironia: "Sì, sono nervosa".

Quindi ha chiesto spiegazioni a Renato Biancardi su ciò che il gieffino ha detto sul suo conto: "Hai detto: ‘Selvaggia Lucarelli è la più cringe d'Europa' e tu sei il più sfigato di tutti i continenti". Il concorrente ha provato a ridimensionare la cosa: "Sei un po' cringe Selvaggia". La cinquantunenne, tuttavia, lo ha notato: "Ero la più cringe di tutta Europa e ora lo sono solo un po'. Hai paura?". A mettere fine alla discussione ci ha pensato Cesara Buonamici: "Ma che vuol dire cringe? Me lo spiegate". Ilary Blasi ha soddisfatto la sua curiosità: "Imbarazzante".