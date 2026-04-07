Renato e Lucia del GF Vip ai ferri corti, a lei non piace e lui si arrabbia: “Perché sei venuta a letto con me?”

Renato Biancardi e Lucia Ilardo arrivano ai ferri corti nella Casa del GF Vip. Il concorrente napoletano ha accusato la coinquilina di stare approfittando del loro rapporto per ottenere l’attenzione del programma. E ha provato a coglierla in fallo: “Non ti piaccio? E allora perché vieni sotto le coperte con me?”.

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La prossima puntata del Grande Fratello Vip, in onda stasera 7 aprile, dedicherà con ogni probabilità ampio spazio al rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Com’è noto, i due hanno trascorso una notte insieme, al termine della quale i rapporti si sono però raffreddati.

A scatenare la discussione che questa sera potrebbe portarli al centro della puntata è stato un momento goliardico vissuto da Renato con Blu Barbara Prezia (alla quale aveva già raccontato di essere stato a letto con Lucia). La ragazza, per scherzo, gli ha lanciato un paio di mutandine che Renato le aveva chiesto, e questo gesto ha fatto infuriare Lucia, che l’ha vissuta come una mancanza di rispetto, reagendo con apparente gelosia. Un sentimento che Renato ha faticato a comprendere, per la natura stessa del loro rapporto. A entrambi, infatti, sarebbe chiaro che nessuno dei due è coinvolto sentimentalmente dall’altro. Per Biancardi, quindi, l’atteggiamento di Lucia sarebbe stato pensato solo allo scopo di regalarle una clip.

La lite tra Renato e Lucia: Biancardi accusa la coinquilina di pensare alle telecamere

Lo scontro tra i due si è consumato poche ore fa, quando Lucia ha provato a spiegare a Renato i motivi della sua rabbia. Ma il coinquilino non le ha creduto e l’ha apertamente accusata di fingere la sua gelosia solo per concentrare su di sé l’attenzione delle telecamere. “Sotto le coperte ci diciamo una cosa e sopra ne dici un’altra”, l’ha accusata, lasciando intendere che, quando sono a letto e sanno di non essere ascoltati, si confessano di nutrire esclusivamente attrazione fisica e di non volere alcun legame sentimentale.

Quando Lucia ha provato a spiegare il suo punto di vista, Renato l’ha però messa all’angolo. “Ti piaccio?”, le ha chiesto. Alla risposta negativa della giovane, ha cercato di farle notare l’incongruenza del suo comportamento: “E allora perché vieni sotto le coperte insieme a me se non ti piaccio?”.

I Vip del GF convinti che Lucia Ilardo sia mossa da una strategia

Intanto, i coinquilini stanno cominciando a pensare che a muovere Lucia sia solo l’esigenza di ottenere delle clip. A parlarne per primi sono stati Renato e Ibiza Altea, ma anche Barbara si è detta certa che la coinquilina stia giocando sporco nella speranza di guadagnare attenzione e affetto del pubblico.

Lucia, invece, fin dal primo istante ha chiarito di non essere mossa da nessuna strategia ed è convinta che il suo comportamento nella Casa lo dimostri. Diversamente, ha spiegato, non avrebbe assecondato l’istinto, decidendo di dormire insieme a Renato benché tra loro non esista alcun sentimento.

La sorella di Lucia la difende: “Renato è in cerca di clip”

A prendere apertamente le difese di Lucia è stata la sorella, che, intervistata da Lorenzo Pugnaloni, ha dichiarato che il concorrente napoletano starebbe passando sopra il rispetto dovuto a Lucia solo nella speranza di ottenere il maggior numero di clip possibile e maggiore spazio durante le dirette in prima serata. “È lui che sta giocando. L’unico errore di Lucia è non rendersene conto”, ha concluso.