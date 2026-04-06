Lucia Ilardo a letto con Renato al GF, lui lo racconta a Blu: “Te l’ha detto che me l’ha data?”

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Un gentiluomo uscito dritto da un romanzo di Colleen Hoover, non c’è che dire. Prima Renato Biancardi decide di condividere l'intimità con Lucia Ilardo sotto le telecamere del Grande Fratello Vip e poi, non si capisce bene perché, sente l'impellente bisogno di andare a raccontarlo in giro. Il tutto con la grazia che, ormai lo abbiamo capito, è il suo vero marchio di fabbrica. Così, nel bel mezzo di una chiacchierata con Barbara Prezia, Renato l’ha fissata con quell’aria da latin lover (?) e ha sganciato la bomba: “Te l’ha detto che due giorni prima me l’ha data?”. Così, di botto, senza fare alcun tentativo di ammorbidire. Tanto che Blu è rimasta con le mani incollate alla bocca e la regia ha staccato a tempo record l'inquadratura dopo il commento da spogliatoio.

Il resto, in realtà, lo avevamo già visto. O almeno lo avevamo intuito. Renato si riferisce a quella notte di qualche giorno fa quando, a letto con Lucia, aveva immaginato che un piumone bastasse a nascondere quanto stava accadendo al di sotto. Ma i movimenti sussultori (così li aveva descritti Raimondo Todaro) erano stati notati dai coinquilini che quella sera avevano dormito accanto a loro. Persino la regia, intuendo il pericolo, aveva preferito passare a inquadrare un altro punto della Casa. Una pianta forse, ma anche giusto una parete, qualsiasi cosa servisse a scongiurare il rischio di provocare un mancamento a Pier Silvio Berlusconi, che per la sua nuova Mediaset ha imposto una inflessibile linea di morigeratezza, soprattutto in relazione a quanto viene trasmesso nei reality.

Il problema non è ovviamente quello. Nella Casa del GF avvicinamenti di questo tipo sono all’ordine del giorno, quasi fisiologici. Il problema è stata la totale assenza di cavalleria dell’uomo, che rischia di scatenare l’ennesima ondata di fango sulla coinquilina. Grazie a questa (im)perdibile perla di Biancardi, Lucia rischia di finire di nuovo preda dell’indignazione social, proprio mentre cercava di far dimenticare Temptation Island e quel tradimento ai danni di Rosario Guglielmi. Esporla di nuovo con questa frase che tradisce il desiderio di sentirsi “l’uomo che nn deve chiedere mai” significa costringerla a rivivere quelle dinamiche di fronte allo stesso target di spettatori. Per non parlare del rischio di cui lui stesso si fa inavvertitamente carico di restare cristallizzato in quella versione di sé che, più che un gentiluomo, somiglia a qualcosa di molto più riconoscibile.

E molto meno elegante.