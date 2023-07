“No a influencer e OnlyFans”: le regole di Pier Silvio Berlusconi per ripulire il GF e altri reality Lavori in corso per la selezione del cast delle nuove edizioni del Grande Fratello e de La Pupa e il Secchione. Secondo quanto apprende Fanpage.it, gli autori si starebbero attenendo a regole ben precise nella scelta dei concorrenti, per scongiurare il rischio di trash ed eccessi.

A cura di Daniela Seclì

Pier Silvio Berlusconi ha preteso un netto cambio di rotta nella gestione dei reality Mediaset. L'amministratore delegato non è più disposto a tollerare eccessi o il mancato rispetto della sensibilità degli spettatori. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha chiamato in causa direttamente gli autori, ritenendoli responsabili di qualche distrazione di troppo. Mentre sono in corso i casting per il Grande Fratello e per la Pupa e il Secchione, Fanpage.it ha appreso che ci sarebbero linee guida ben precise a cui attenersi nella selezione dei concorrenti.

Grande Fratello e La Pupa e il secchione a prova di trash, le regole da seguire

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini, in partenza a settembre, sarà caratterizzato da un cast misto, tra personaggi noti e sconosciuti. Nello stesso tempo, si inizia a ragionare sul cast del programma di Italia1 La pupa e il secchione. Alcune fonti hanno fatto sapere a Fanpage.it, che resta salda la volontà di Pier Silvio Berlusconi di offrire agli spettatori, reality che non scadano nel trash e negli eccessi. Inoltre, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello. Gli autori che in queste settimane stanno selezionando il cast del Grande Fratello e quello de La pupa e il secchione, starebbero applicando due regole ben precise. I due pilastri a cui attenersi sarebbero: "No influencer e no OnlyFans", ci fa sapere una fonte. In particolare, nella casa (soprattutto tra i concorrenti sconosciuti) non sarebbero benaccetti personaggi nati sui social, mentre per quanto riguarda La Pupa e Il Secchione, non sarebbero ammessi concorrenti che abbiano un profilo su OnlyFans. Questa seconda regola potrebbe applicarsi anche al cast del Grande Fratello. Intanto, IlFattoQuotidiano ha fatto sapere che la prima lista di gieffini presentata a Pier Silvio Berlusconi, sarebbe stata bocciata. Tra i nomi a cui l'amministratore delegato avrebbe detto di no, ci sarebbero anche Antonio Razzi, Justine Mattera, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.

Pier Silvio Berlusconi cambia rotta, come saranno le nuove edizioni dei reality

Pier Silvio Berlusconi

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023- 2024, Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro circa il cambio di rotta necessario nei reality Mediaset. L'amministratore delegato ha ammesso che gli episodi discutibili andati in onda nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, siano dovuti anche alla disattenzione degli stessi autori: