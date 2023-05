Un GF Vip con volti noti e personaggi sconosciuti, ecco come potrebbe essere la prossima edizione Il prossimo GF Vip è un cantiere aperto, ma sembra si stia definendo l’impostazione di una prossima edizione con nuove dinamiche, che esenti Pier Silvio Berlusconi dal ruolo di controllore severo.

A cura di Andrea Parrella

Il Grande Fratello Vip è stato lo scheletro della Canale 5 degli ultimi anni. Un reality show che, al netto delle critiche, è riuscito a garantire alla rete ammiraglia Mediaset una sostenibilità in anni delicati, caratterizzati dal Covid e gli stravolgimenti che la pandemia ha comportato rispetto alle dinamiche pubblicitarie. Ecco perché il programma ha così tanta rilevanza nel discorso televisivo nazionale, non solo perché da 20 anni è croce e delizia della Tv commerciale ed ecco perché, nonostante l'ultima lunghissima edizione si sia chiusa solo da poche settimane si discute già della prossima.

Le ipotesi sono tante, ma c'è una sola certezza: al timone resterà Alfonso Signorini, volto assoluto della versione vip del reality da quando è sbarcato su Canale 5, prima come opinionista e poi come conduttore. Meno certi i nomi degli opinionisti stessi, ma ancor di più le modalità. Si tratterà di una versione Nip con personaggi sconosciuti come alle origini? Verrà confermata quella con personaggi noti all'interno della casa?

Il cast del prossimo GF Vip anche con personaggi sconosciuti

Nessuna delle due, stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti ben informate, si va nella direzione di una modalità mista, personaggi del mondo dello spettacolo noti destinati a confrontarsi con perfetti sconosciuti. Al netto dell'ironia – qualcuno starà già ridendo nel pensare che buona parte dei personaggi visti in queste ultime edizioni di vip avessero ben poco – Mediaset starebbe studiando con Endemol proprio questa strategia, così da mettere in contrasto due mondi, avere novità e tradizione. Le ragioni di questa scelta sarebbero le storie, il problema non sarebbe il budget ma il bacino di "vip" da cui attingere per trovare personaggi disposti a mettersi in gioco. E visto che in questi anni sono tante le soluzioni studiate, pare ci sia un'evidente situazione di scarsità che starebbe spingendo ad optare per l'incontro tra noti e non noti, così da determinare nuove e inedite dinamiche.

Pier Silvio Berlusconi e il controllo dall'alto

Quella della durata del prossimo GF Vip è un'altra domanda. Reduce da un'edizione lunga più di sei mesi, il Grande Fratello Vip ad oggi non ha ancora una durata prestabilita. Si sa che l'inizio è confermato per il prossimo settembre, ma sulla durata resta l'incognita, evidentemente da risolvere in base a quello che accadrà e come reagirà la proprietà agli accadimenti. Un ruolo di primo piano, nell'ultima edizione, lo ha avuto Pier Silvio Berlusconi, sempre più interventista sulle logiche editoriali e severissimo con l'ultima edizione del GF Vip. Posizione di cui l'amministratore delegato Mediaset deve provare a non abusare, per evitare che i reality show, programmi geneticamente predisposti a forzare i limiti del buon gusto e di ciò che è lecito fare in Tv, diventino un continuo ricorrere al parere del numero 1 di Mediaset per qualsiasi battuta fuori luogo o parolaccia pronunciata in diretta. Anche per il prossimo GF Vip il confine invalicabile a livello editoriale restano i comportamenti violenti e azioni offensive, i soli per i quali sono previste sanzioni.