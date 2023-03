Pier Silvio Berlusconi furioso per il GF Vip, stop punitivo alle repliche del reality su La5 Questa sera La5 non trasmetterà la replica del Grande Fratello Vip prevista a partire dalle ore 21.10. La decisione sarebbe partita da Piersilvio Berlusconi, infastidito da parolacce e volgarità. L’Ad Mediaset contesta alcune scelte autoriali. Berlusconi e Alfonso Signorini sarebbero d’accordo.

Salta la replica del Grande Fratello Vip su La5. Come accade ogni settimana, la rete digitale del gruppo Mediaset avrebbe dovuto trasmettere a partire dalle 21.10 la replica della diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini andata in onda in prima serata giovedì 2 marzo. Ma, secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano e conferma il palinsesto ufficiale Mediaset (la programmazione ufficiale ha già sostituito la puntata del GF Vip con il film Un'ottima annata) questa sera la puntata prevista non sarà trasmessa. Una decisione importante perché arriverebbe da Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo.

L’ordine di Piersilvio Berlusconi, sospeso il GF Vip su La5

La decisione di Berlusconi di sospendere la replica della diretta di Canale5 trasmessa su La5 sarebbe arrivata per decisione dell’Ad di Mediaset, infastidito dai toni utilizzati nel programma. Un eccesso di volgarità e parolacce, oltre ai toni accesi delle discussioni, avrebbero portato alla decisione di cancellare la replica prevista su La5. Berlusconi in persona avrebbe visionato attentamente la puntata prima di stabilire che quanto trasmesso in diretta nella serata di ieri rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico.

Berlusconi e Signorini d’accordo, l'Ad contesta le scelte autoriali

Fonti ben informate hanno riferito a Fanpage.it che la decisione – storica perché senza precedenti – di interrompere le repliche su La5 sarebbe stata preceduta da una serie di richiami. Non si tratterebbe, tuttavia, di una bocciatura nei confronti del conduttore Alfonso Signorini. Al contrario, Berlusconi e il conduttore si troverebbero sulla stessa lunghezza d’onda e si sarebbero parlati a lungo, cosa che spiegherebbe il richiamo all’ordine del presentatore nel corso della diretta di ieri. Il problema risiederebbe in una serie di scelte autoriali che avrebbero favorito la discesa del reality verso il basso, almeno dal punto di vista del linguaggio. Dopo avere chiesto più volte un cambio di rotta, mai arrivato, è scattata la decisione di interrompere la messa in onda delle dirette su La5.