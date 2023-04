Nikita Pelizon su Luca Onestini: “Voglio parlargli, al GF si riavvicinò per fare la figura del santo” Nikita Pelizon torna a parlare di Luca Onestini. In un’intervista a Casa Chi ha raccontato di non averlo sentito dopo il programma: “Non ci siamo sentiti, non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente”.

Nikita Pelizon ospite di Casa Chi ha raccontato dei primi giorni vissuti fuori la casa del Grande Fratello VIP, poi è tornata a parlare dei suoi ex inquilini, Micol Incorvaia, Tavassi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. "Tornare fuori dopo sei mesi e mezzo è un po' strano. Devo abituarmi al telefono, sul chiacchierare con tutti mi sono abituata, è strano però", le prime parole. Poi su Onestini: "Non vi nego che gli parlerò".

Il commento su Luca Onestini

"I miei fan non sopportano che io parli ancora di lui": così Nikita Pelizon ha risposto alla domanda su Luca Onestini, ex inquilino del quale si infatuò nella casa. "Ho sentito che continua a questa cosa del copione. Non ho capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti" ha continuato prima di confessare di non averlo sentito dopo il programma. "Non mi ha scritto, non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente. Per il resto, mi sa che era meglio ma non voglio parlare", ha concluso.

Le parole su Incorvassi e Oriele, le ship della Casa

Nikita Pelizon è contenta per gli Incorvassi, la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: "Ho visto un sacco di complicità tra loro. Solo loro sanno ciò che provano, se è una cosa sincera o no. Vedo negli occhi di Micol che è persa, Tavassi sa cosa prova per lei. Sono contenta per loro". Poi sugli Oriele, la ship tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro:

