Daniele Dal Moro sorprende Oriana Marzoli con un mazzo di rose, il romantico gesto a fine serata Gli Oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni ex inquilini del reality e a fine serata la finalista, seconda classificata dopo Nikita Pelizon, ha ricevuto una sorpresa speciale dal fidanzato.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prima serata di reunion per gli ormai ex concorrenti del Grande Fratello VIP. Ieri sera gli ex Vipponi del team "Spartani", così come si erano soprannominati durante l'avventura nella casa, si sono riuniti per una cena a base di pesce: tra le stories hanno documentato l'esilarante serata a ritmo di musica e cibo, poi è spuntato fuori – grazie a un video di Giaele De Donà – il romantico gesto di Daniele Dal Moro per Oriana Marzoli. L'ex Vip, squalificato dal gioco a poche settimane dalla finale, ha regalato un mazzo di rose alla sua dolce metà.

Il romantico gesto di Daniele Dal Moro

Gli Oriele dopo il Grande Fratello VIP fanno sul serio. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono avvicinati nel corso dell'avventura nella casa di Cinecittà, ma numerosi alti e bassi non gli hanno permesso di viversi serenamente la loro conoscenza. Dal giorno della finale del reality, Daniele non smette di stupire la Marzoli: dopo la sorpresa al termine del programma lo scorso lunedì, ieri sera ne è arrivata un'altra. Dopo la serata in compagnia degli ex inquilini, l'ex concorrente veneto ha deciso di regalare un grosso mazzo di rose alla sua dolce metà. Giaele De Donà ha ripreso e condiviso il romantico momento della consegna dei fiori fuori il locale, poi il tenero bacio accompagnato dal coro "Oriele" intonato dai presenti.

La reunion degli ex concorrenti del GF VIP

"Super dinner con i migliori" ha scritto Oriana Marzoli tra le stories prima di mostrare il mega tavolo organizzato in un ristorante di Milano. Con lei il fidanzato Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis, Giaele De Donà con il marito Bradford Beck e i Pretelli, la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Insieme si sono divertiti a registrare stories, a scherzare sulla frase diventata iconica, "Un beso cariño": tra un pasto e un altro hanno danzato a ritmo di musica latina. "Vi amo ragazzi", le parole della Marzoli.