Luca Onestini e Ivana Mrazova insieme, il video mentre ballano e la cena: “Alla fine l’ho convinta” Luca Onestini e Ivana Mrazova si mostrano insieme sui social dopo l’avventura al GF VIP. L’ex Vippone aveva chiesto “privacy” riguardo il suo ritorno di fiamma, ora pare non vogliano più nascondersi: su Instagram è spuntato un video nel quale ballano e si divertono insieme, poi la cena a lume di candela.

A cura di Gaia Martino

Primo post di coppia su Instagram per Luca Onestini e Ivana Mrazova che dopo il ritorno di fiamma al Grande Fratello Vip 7 avevano deciso di viversi il loro riavvicinamento in assoluta segretezza. "Ora voglio godermi la mia privacy, non escludo un ritorno ma tutto con calma" aveva detto lui in un'intervista a Casa Chi subito dopo aver terminato l'avventura nella casa di Cinecittà. Ieri pomeriggio l'ex Vippone ha condiviso un video girato davanti al Duomo di Milano mentre balla con la sua Ivana: "Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta", la didascalia aggiunta.

Il video di Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno regalato un video ai loro followers nel quale ballano e si divertono davanti al Duomo di Milano. Il post aggiunto nelle ultime ore ha generato un boom di likes e commenti e tra questi anche quelli dei loro ex inquilini del GF VIP 7, come Micol Incorvaia che ha scritto "Vi amo", Oriana Marzoli: "Bravi ragazzii".

"Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta" ha scritto l'ex concorrente, riferendosi con ogni probabilità alla realizzazione del video. Non sembrerebbero esserci dubbi invece sul loro ritorno di fiamma: ieri sera tra le stories hanno documentato anche la loro serata. Dopo l'aperitivo sulla terrazza della Rinascente, hanno cenato insieme in un ristorante a base di pesce.

Il ritorno di fiamma al GF VIP 7

Si erano conosciuti al Grande Fratello VIP 2, fidanzati poco dopo il termine del programma e nel 2021 si erano allontanati: Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono incontrati dopo tempo al GF VIP 7 e sarebbero tornati a vivere le stesse emozioni provate durante la loro relazione. Quando la concorrente – ospite della casa di Cinecittà per qualche settimana – fu costretta a salutare Onestini, quest'ultimo scoppiò a piangere: "Le nostre vite torneranno a incrociarsi di nuovo. Non so che cosa accadrà fuori ma ci ritroveremo. Poi decideremo insieme", le parole prima di baciarla.