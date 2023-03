Ivana Mrazova lascia la Casa del Gf Vip, Luca Onestini si scioglie in lacrime Ivana Mrazova è stata la prima “ex di” a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. A comunicarlo, peraltro a bruciapelo, è stato il conduttore Alfonso Signorini. Luca Onestini si è sciolto in lacrime.

A cura di Stefania Rocco

Ivana Mrazova ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. A poche settimane dal suo ingresso nella Casa in qualità di “ex di “, la modella ha dovuto abbandonare il gioco. La decisione della produzione è stata comunicata a bruciapelo a Ivana e Luca Onestini, che non se lo aspettavano. “Mi piacerebbe restare ma se devo lasciare la Casa va bene. Luca resta una delle persone più importanti della mia vita. Sono felice di essere venuta qua per ritrovarlo”, aveva detto Mrazova pochi minuti prima. “Abbiamo dormito insieme dopo un anno e mezzo. Per lei era un po’ come la prima volta, per me era come se fossero passati 5 giorni dall’ultima volta insieme, Se ho avuto qualche tentazione? Molte”, aveva invece spiegato Luca motivando la felicità di avere Ivana nella Casa.

Ivana Mrazova lascia la Casa del Gf Vip a sorpresa

Dopo averli invitati a salutarsi, Signorini ha letto a Ivana la decisione del GF. “Mi dispiace, ma devi lasciare la Casa”, è stata la comunicazione arrivata a bruciapelo. Luca, che non se lo aspettava, si è sciolto in lacrime. “Pensavo che restasse, non me lo aspettavo”, ha spiegato il concorrente. Ma i due si sono promessi di ritrovarsi anche una volta che il reality sarà terminato. Adesso che hanno recuperato il rapporto, dopo una lunga interruzione, sembrerebbero avere intenzione di continuare a frequentarsi. È stato proprio Luca a prometterlo: “Le nostre vite torneranno a incrociarsi di nuovo. Non so che cosa accadrà fuori ma ci ritroveremo. Poi decideremo insieme”.

Martina Nasoni e Matteo Diamante restano nella Casa

Ivana è stata l’unica ex a dovere abbandonare la Casa. La ex fidanzata di Daniele Dal Moro, Martina Nasoni, e l’ex fidanzato di Nikita Pelizon, Matteo Diamante, per il momento sono rimasti in gioco. “Potreste non dovere preparare le valigie”, ha anticipato ai due Signorini, lasciando intendere che i due resteranno ancora nella Casa di Cinecittà. Non è stato ancora chiarito il motivo per il quale la sola Ivana sia stata costretta ad abbandonare.